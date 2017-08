ATP Winston Salem: Il programma di Martedì 22 Agosto. In campo Paolo Lorenzi e Andreas Seppi

Center – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Roberto Bautista Agut vs Dusan Lajovic

2. [6] Steve Johnson vs Yen-Hsun Lu

3. [3] John Isner vs Andrey Kuznetsov (non prima ore: 01:00)

4. Julien Benneteau vs [2] Pablo Carreno Busta

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Donald Young vs [14/WC] Borna Coric

2. [8] Fernando Verdasco vs Horacio Zeballos

3. [10] Yuichi Sugita vs [WC] Taylor Fritz

4. Marc Lopez / David Marrero vs [4] Brian Baker / Nikola Mektic

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [15] Daniil Medvedev vs [Q] Kyle Edmund

2. Damir Dzumhur vs [9] Gilles Simon

3. [13] Hyeon Chung vs Andrey Rublev

4. Santiago Gonzalez / Fabrice Martin vs Robert Lindstedt / Alexander Peya

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Carlos Berlocq vs [11] Viktor Troicki

2. [Q] Marton Fucsovics vs [17] Joao Sousa

3. Marcus Daniell / Nicholas Monroe vs Andre Sa / Michael Venus

Court 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [12] Aljaz Bedene vs Andreas Seppi

2. Thiago Monteiro vs [7] Paolo Lorenzi

3. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Marcin Matkowski / Max Mirnyi