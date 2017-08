Us Open: Il Tabellone di Qualificazione Maschile. Dieci azzurri al via ed un derby al primo turno

Us Open – Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot)

[1] Leonardo Mayer vs Maxime Janvier

Gleb Sakharov vs Petr Michnev

Dennis Novikov vs Yasutaka Uchiyama

Viktor Galovic vs [18] Maximilian Marterer

[2] Denis Shapovalov vs Denis Kudla

Goncalo Oliveira vs Gastao Elias

Mackenzie McDonald vs Yannick Maden

Jan Satral vs [19] Pedro Sousa

[3] Alessandro Giannessi vs Lorenzo Giustino

Frank Dancevic vs Luca Vanni

Marcos Giron vs Christian Garin

Joao Domingues vs [27] Radu Albot

[4] Sergiy Stakhovsky vs Alexey Vatutin

Hiroki Moriya vs Felix Auger-Aliassime

Vaclav Safranek vs Daniel Masur

Prajnesh Gunneswaran vs [24] Yannick Hanfmann

[5] Marco Cecchinato vs JC Aragone

Riccardo Bellotti vs Andrea Collarini

Uladzimir Ignatik vs Maximo Gonzalez

Akira Santillan vs [23] Sebastian Ofner

[6] Mikhail Kukushkin vs Jozef Kovalik

Tobias Kamke vs Noah Rubin

Bradley Klahn vs Marc Polmans

Guido Andreozzi vs [29] Stefan Kozlov

[7] Alexander Bublik vs Cameron Norrie

Teymuraz Gabashvili vs Sekou Bangoura

Marco Chiudinelli vs Blake Mott

Yuki Bhambri vs [22] Go Soeda

[8] Peter Gojowczyk vs Nikola Milojevic

Reilly Opelka vs Alexander Sarkissian

Christian Harrison vs James McGee

Aleksandr Nedovyesov vs [30] Stefano Travaglia

[9] Cedrik-Marcel Stebe vs Aldin Setkic

Mirza Basic vs Sam Groth

Marco Trungelliti vs Jared Hiltzik

Alejandro Gonzalez vs [26] Matthew Ebden

[10] Facundo Bagnis vs Ilya Ivashka

Roberto Quiroz vs Adrian Menendez-Maceiras

Illya Marchenko vs Joris De Loore

Duckhee Lee vs [25] Gerald Melzer

[11] Casper Ruud vs Dmitry Popko

Simone Bolelli vs Daniel Brands

Brydan Klein vs Vincent Millot

Tatsuma Ito vs [32] Kenny De Schepper

[12] Filip Krajinovic vs Lukas Rosol

Jeffrey John Wolf vs John-Patrick Smith

Brayden Schnur vs Mitchell Krueger

Federico Coria vs [17] Egor Gerasimov

[13] Renzo Olivo vs Jeremy Jahn

Evan King vs Salvatore Caruso

Cem Ilkel vs William Blumberg

Igor Sijsling vs [31] Michael Mmoh

[14] Nicolas Mahut vs Soon Woo Kwon

Ramkumar Ramanathan vs Paul-Henri Mathieu

Di Wu vs Stefanos Tsitsipas

Marcelo Arevalo vs [28] Matteo Berrettini

[15] Lukas Lacko vs Laurynas Grigelis

Austin Krajicek vs Mohamed Safwat

Darian King vs Daniel Nguyen

Calvin Hemery vs [21] Nicolas Jarry

[16] Quentin Halys vs Tim Smyczek

Benjamin Bonzi vs Raymond Sarmiento

Stefano Napolitano vs Blaz Rola

Konstantin Kravchuk vs [20] Peter Polansky