WTA New Haven: Subito eliminata Roberta Vinci

Niente da fare per Roberta Vinci sconfitta all’esordio nel torneo WTA Premier di New Haven.

La 34enne tarantina, numero 43 del ranking mondiale, è stata sconfitta per 63 61, in poco più di un’ora, dalla polacca Magda Linette, numero 82 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Da segnalare che la Vinci nel primo set dopo aver recuperato un break nel secondo gioco, cedeva ancora una volta la battuta nel game successivo.

Sul 4 a 3 la polacca, sul 30-40 e con un ace, annullava una pericolosa palla break e poi nel gioco successivo toglieva per la terza volta nel set la battuta all’italiana conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Roberta nel secondo gioco, dal 40-15, perdeva la battuta e poi anche nel quarto game (a 30), cedeva nuovamente il servizio.

Sul 5 a 1 Magda teneva ai vantaggi il turno di battuta, senza annullare palle break, chiudendo in questo modo la partita per 6 a 1.

WTA New Haven Premier | Cemento | $776.000 – 1° Turno

WTA New Haven Magda Linette Magda Linette 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 3 1 Vincitore: M. LINETTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 6-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 M. Linette 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Vinci 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Linette 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

[Q] Magda Linettevs Roberta Vinci3 Aces 32 Double Faults 268% 1st Serve % 63%24/34 (71%) 1st Serve Points Won 16/30 (53%)11/16 (69%) 2nd Serve Points Won 7/18 (39%)2/3 (67%) Break Points Saved 5/10 (50%)8 Service Games Played 814/30 (47%) 1st Return Points Won 10/34 (29%)11/18 (61%) 2nd Return Points Won 5/16 (31%)5/10 (50%) Break Points Won 1/3 (33%)8 Return Games Played 835/50 (70%) Total Service Points Won 23/48 (48%)25/48 (52%) Total Return Points Won 15/50 (30%)60/98 (61%) Total Points Won 38/98 (39%)

Linette vs Vinci (0-0)

Feb 12, 1992 Birthday: Feb 18, 1983

25 years Age: 34 years

Poland Poland Country: Italy Italy

82 Current rank: 43

64 (Oct 12, 2015) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

480 Total matches: 871

$0 Prize money: $11 374 729

728 Points: 1 280

Right-handed Plays: Right-handed