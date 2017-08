ATP Winston Salem: Andreas Seppi senza problemi al secondo turno. Fuori all’esordio Thomas Fabbiano (Video)

Tutto facile per Andreas Seppi che approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

L’azzurro, fermo da Wimbledon per problemi fisici dovuti alla solita infilatrazione all’anca, ha sconfitto con un doppio 62 Janko Tipsarevic, già battuto quest’anno in rimonta sull’erba di Antalya, e avanza al secondo turno dove troverà ora Aljaz Bedene, numero 12 del seeding.

Niente da fare per Thomas Fabbiano, numero 81 Atp, sconfitto dal britannico Kyle Edmund, numero 45 della classifica mondiale, passato attraverso le qualificazioni.

il 22enne nativo di Johannesburg si è aggiudicato la partita con il risultato di 62 63 e ora troverà il russo Daniil Medvedev, numero 53 del ranking mondiale e 15esima testa di serie.

ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $664.825 – 1° Turno

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1Inc. Janko Tipsarevic vs Andreas Seppi



ATP Winston-Salem Janko Tipsarevic Janko Tipsarevic 2 2 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Tipsarevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Tipsarevic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 0-1 → 0-2 J. Tipsarevic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Tipsarevic 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 J. Tipsarevic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Tipsarevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1 Aces 42 Double Faults 150% 1st Serve % 58%14/25 (56%) 1st Serve Points Won 20/25 (80%)11/25 (44%) 2nd Serve Points Won 12/18 (67%)2/6 (33%) Break Points Saved 0/0 (0%)8 Service Games Played 85/25 (20%) 1st Return Points Won 11/25 (44%)6/18 (33%) 2nd Return Points Won 14/25 (56%)0/0 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)8 Return Games Played 825/50 (50%) Total Service Points Won 32/43 (74%)11/43 (26%) Total Return Points Won 25/50 (50%)36/93 (39%) Total Points Won 57/93 (61%)

Seppi – Tipsarevic (2-3)

Feb 21, 1984 Birthday: Jun 22, 1984

33 years Age: 33 years

Italy Italy Country: Serbia Serbia

86 Current rank: 66

18 (Apr 29, 2013) Highest rank: 8 (Aug 13, 2012)

1 009 Total matches: 860

$8 160 172 Prize money: $7 871 673

626 Points: 736

Right-handed Plays: Right-handed

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

2Inc. [Q] Kyle Edmund vs Thomas Fabbiano



ATP Winston-Salem Kyle Edmund Kyle Edmund 6 6 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 2 3 Vincitore: K. EDMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Edmund 15-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 K. Edmund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Edmund 15-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

9 Aces 42 Double Faults 570% 1st Serve % 52%29/38 (76%) 1st Serve Points Won 17/27 (63%)10/16 (63%) 2nd Serve Points Won 11/25 (44%)4/4 (100%) Break Points Saved 6/9 (67%)9 Service Games Played 810/27 (37%) 1st Return Points Won 9/38 (24%)14/25 (56%) 2nd Return Points Won 6/16 (38%)3/9 (33%) Break Points Won 0/4 (0%)8 Return Games Played 939/54 (72%) Total Service Points Won 28/52 (54%)24/52 (46%) Total Return Points Won 15/54 (28%)63/106 (59%) Total Points Won 43/106 (41%)

Edmund vs Fabbiano (1-0)

Jan 08, 1995 Birthday: May 26, 1989

22 years Age: 28 years

Great Britain Great Britain Country: Italy Italy

45 Current rank: 81

40 (Oct 31, 2016) Highest rank: 81 (Aug 21, 2017)

376 Total matches: 744

$1 152 596 Prize money: $619 381

1 007 Points: 646

Right-handed Plays: Right-handed