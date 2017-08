Future Cuneo: Il resoconto di giornata con il Tabellone Principale

Mattinata interessante sui campi del Country Club Cuneo che stanno ospitando la giornata decisiva delle qualificazioni (saranno 8 i promossi al termine) nel 15.000 $ ITF maschile che segue la rassegna in rosa, chiusa ieri, lo ricordiamo, con il primo successo internazionale a livello individuale di Martina Colmegna.

I primi a staccare nell’occasione il biglietto per il torneo principale, al via domani mattina, sono stati i piemontesi Andrea Turco, Stefano Reitano e Andrea Bolla. Monregalese il primo, fratello maggiore di Anna, partita oggi per la sua avventura di studio e tennis in un college americano, ha superato per 6-4 6-2 Andrea Vidal (Ita), mettendo in luce le sue doti di combattente e tennista dal repertorio completo. Stefano Reitano, torinese del Circolo della Stampa Sporting, ha invece impiegato tre set per avere il sopravvento con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 su Francesco Moncagatto. Reitano era la settima testa di serie del draw preliminare. Promozione in grande stile, poi, per il braidese Andrea Bolla, allievo del team Puci al Match Ball Bra e regolarmente impegnato negli allenamenti con giocatori del calibro di Matteo Donati ed Edoardo Eremin. La sua velocità di palla ha messo in difficoltà e non poco l’avversario di turno, Paolo Dagnino, testa di serie numero 6, che ha dovuto inchinarsi sul netto parziale di 6-1 6-0. Il quarto nome uscito dalle prime partite del programma è stato quello del numero 1 delle qualificazioni, Filippo Borello, che si è imposto 6-3 7-6 (molto lottato il tie-break, vinto 9-7) sull’ucraino Vitali Shcherba. Passaggio tra i big anche per il lombardo Federico Maccari, che ha fermato nel turno decisivo la corsa del francese Noe Khlif, con un periodico 6-3. Gli altri tre nomi usciranno dai confronti tra Ciurletti e Shold, Tomasetto e Battaglino (derby piemontese), Borroni e Giannuzzi. Questa sera verrà compilato anche il tabellone principale che vedrà quale prima testa di serie l’emiliano Marco Bortolotti, attuale numero 453 del ranking mondiale.

Da seguire con interesse il tennis dell’ex promessa del tennis azzurro Adelchi Virgili, quest’anno già a segno a livello futures, e del vercellese Pietro Rondoni, in un buon momento stagionale. Wild card assegnate dal circolo ai locali Andrea Gola e Nicolò Giordano, dalla Federazione al ligure e mancino Andrea Basso, giocatore dotato di gran servizio, e Riccardo Balzerani, classe 1998.

Ai primi 5 nomi dei qualificati nella giornata decisiva dell’International Country Club Gino S.p.A., 15.000 $ ITF maschile, si sono uniti nel pomeriggio gli ultimi tre eletti. Nell’ordine Andres Gabriel Ciurletti, testa di serie numero 5, che ha superato nel derby azzurro Tommaso Schold, in recupero (4-6 6-3 6-3). E’ stata poi la volta dell’albese Stefano Battaglino, che ha vinto il derby piemontese contro Luca Tomasetto per 7-5 6-1. Ultimo promosso Andrea Borroni che ha avuto la meglio dopo un’autentica lotta contro il torinese Alessio Giannuzzi, per 4-6 6-4 7-5. Domani il main draw scatterà alle 10,30 con quattro incontri di singolare. Aprono Della Tommasina – Bolla, Reitano – Ciurletti, Kivattsev (Rus) – Zucca e Rondoni – Giordano. Non prima delle 12, sul centrale, sfida tra il qualificato Federico Maccari ed il russo Alexander Zhurbin. Alle 12,30, sul court numero 7, testa a testa tra Riccardo Balzerani e Marco Miceli. Chiuderà il programma di singolare, non prima delle 17, il match tra Filippo Borella e Fabrizio Ornago, testa di serie numero 4. In programma anche sei incontri di doppio. Compilato il tabellone principale, dunque, l’ultima classifica ha assegnato ad Andrea Basso (wild card) il posto di numero 1, dall’alto della sua posizione di numero 456 Atp. Il numero 2 è l’emiliano Bortolotti (458 Atp), seguito dal toscano Adelchi Virgili, da Fabrizio Ornago, Alessandro Petrone, Baptise Crepatte, Samuel Bensoussan e Pietro Rondoni.

Md

Andrea BASSO [1] (WC) – Andrea GOLA (WC)

Filippo BALDI – Stefano BATTAGLINO (Q)

Davide GALOPPINI – Nicolo TURCHETTI

Andrea GUERRIERI – Samuel BENSOUSSAN [7]

Adelchi VIRGILI [3] – Tommaso GABRIELI

Kirill KIVATTSEV – Antonio ZUCCA

Riccardo BALZERANI (WC) – Marco MICELI

Andrea TURCO (Q) – Baptiste CREPATTE [6]

Pietro RONDONI [8] – Nicolo GIORDANO (WC)

Stefano REITANO (Q) – Andres Gabriel CIURLETTI (Q)

Alexander ZHURBIN – Federico MACCARI (Q)

Filippo BORELLA (Q) – Fabrizio ORNAGO [4]

Alessandro PETRONE [5] – Cristian CARLI

Andrea BORRONI (Q) – Giovanni FONIO

Davide DELLA TOMMASINA – Andrea BOLLA (Q)

Daniele CAPECCHI – Marco BORTOLOTTI [2]