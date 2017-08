Da Cincinnati: Parlano Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios. Dimitrov “Per me Rafa Nadal è sempre stato un’ispirazione”

Grigor Dimitrov : “Il primo set è stato molto importante, lui ha servito bene e sapevo di dover trovare un’altra soluzione, ossia rispondere rimandare di là più palle, cosa che ho fatto molto bene.

Contro Kyrgios non si sa mai cosa può accadere, è un tipo di giocatore che può fare qualunque cosa, generare una quantità di potenza incredibile da ogni posizione e di questo ne ero consapevole.

Sono rimasto concentrato e composto durante tutta la partita stando attento sempre”

Per me Rafa Nadal è sempre stato un’ispirazione. A volte quando sono sotto nel match e mi lamento dico ‘Rafa lo farebbe? Non penso’. La settimana che ho trascorso con lui a Maiorca è stata incredibile sia in campo che fuori.

Sono grato per l’opportunità che mi ha dato, penso che più tardi gli invierò un messaggio scrivendo ‘rifacciamola una volta’. Ci sono solo cose positive da quella settimana, gli sono grato”.

Nick Kyrgios : “Tornando indietro a due settimane fa, non avrei mai pensato di raggiungere la mia prima finale 1000. Non so come ci sia arrivato, è successo un miracolo.

Sono molto contento per il risultato che è straordinario. Ha meritato di vincere la finale, ha ritrovato il suo gioco e dopo aver fatto fatica a livello di gioco fino a un anno fa, è tornato a giocare un buon tennis e sono contento per lui.

Fisicamente io mi sono sentito molto stanco. Ho giocato tante partite questa settimana e non ero abituato. Era da un po’ che non giocavo cinque match in una settimana di cui due nello stesso giorno. Lui era più fresco di me, ci siamo allenati insieme a Montreal ed era una bestia.

Ci sono cose peggiori che essere popolare. Noi siamo dei privilegiati. Che riceviamo richieste o meno dagli sponsor per alcune apparizioni, la nostra vita non è dura. Vai in Africa dove non hanno da bere e poi dimmi…”.