Sospetti per un crollo di quota nel match tra Aleksandr Dolgopolov e Thiago Monteiro (con il video della partita)

Durante la notte di ieri, i social network erano il tilt per la partita tra Aleksandr Dolgopolov e Thiago Monteiro nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Il brasiliano, che a 23 anni era ancora alla caccia del primo successo in carriera nel circuito maggiore sul duro, è diventato favorito per i bookmakers contro l’ucraino, un qualcosa di molto strano.

La quota di Monteiro è scesa da 4,33 a € 1,61 e ancora meno prima dell’inizio della partita, spingendo diversi Book a sospendere le scommesse per l’andamento anomalo della quota.

Alla fine Monteiro ha vinto con un doppio 6-3 dopo una straordinaria performance con Dolgo che ha giocato un match pieno di errori.

Probabilmente però poteva essere non al meglio fisicamente e diffusa questa voce la quota di Monteiro è crollata.