Martina Colmegna: a Cuneo il mio primo titolo, ma spero sia solo l’inizio

Prima vittoria in un torneo per Martina Colmegna, 21 enne tennista di Desio. Martina ha conquistato il 15.000 k di Cuneo superando in finale Federica di Sarra con il punteggio di 6/7 (2) 6/3 6/3 di. In semifinale la Colmegna aveva superato in tre set Anastasia Grymalska, dopo una battaglia di oltte tre ore. Raggiungiamo Martina al telefono questa mattina e la troviamo felice e consapevole dei suoi mezzi.

Allora Martina, ora puoi dirlo anche tu: cosa si prova a vincere un torneo in singolare?

Sono contentissima di questa vittoria, mi ha dato tanta fiducia e spero che sia solo l’inizio

Oggi potevi risentire dello sforzo sostenuto in semifinale contro la Grymalska, invece testa, braccio e gambe hanno risposto bene:

In questo torneo ho scelto di non giocare il doppio e di concentrare tutte le mie energie nel singolo e questo mi ha aiutato. Fortunatamente il fisico è uno dei miei punti di forza: arrivavo da 2 match, quarti e semi, durati più di 3 ore l’uno, ma non è stato un problema.

Hai servito per il match nel primo set, poi è andata male, ma hai saputo reagire con qualche patema nel finale: è importante la capacità di reagire, di non mollare:

Si, anche il “non mollare” è una delle mie doti migliori,. Non accadrà mai che io molli anche un solo punto.

Ti avevo lasciata, con la nostra intervista di maggio, alla posizione n. 623 del ranking, poi hai attraversato un periodo opaco ma ora siamo in risalita già dai quarti di finale in Romania. Cosa era successo e cosa hai corretto?

E’ stato un periodo particolarmente complicato. Quest’anno ho fatto 6 mesi di preparazione che mi hanno devastata da tutti i punti di vista, sia fisico che mentale. Avevo messo 5 Kg di massa e questo mi aveva causato problemi a livello di salute. Sto iniziando adesso, finalmente, a smaltire tutto quel lavoro, ma fino a qualche mese fa mentalmente ero molto sfiduciata, Ho deciso così, da 2 mesi, di cambiare team. Adesso mi alleno a Gorgonzola con Luca Sala e Luca Lanzani. Questa è stata la svolta, questa vittoria la devo soprattutto a loro!

Cosa ti ha detto il tuo fidanzato coach dopo la finale?

Anche dal punto di vista sentimentale ho deciso di chiudere la nostra storia. Gli ultimi mesi sono stati un periodo di cambiamento 🙂

ma sono fiera e felice di ogni singola scelta che ho preso, questa è la cosa più importante.

Un pensiero per la Di Sarra:

E’ arrivata in finale senza perdere più di 6 game, spero che questo le dia fiducia e le faccia capire che a tennis gioca veramente bene! Le auguro il meglio!

Ora l’obiettivo che ti eri dato per quest’anno, di entrare tra le prime 400 pensi sia di nuovo perseguibile?

Si certo. L’obiettivo rimane sempre quello! Ora dovrei tornare tra le prime 600, ho perso un po’ di punti

Oggi parto e vado a Caslano in Svizzera, e poi a Bagnatica inizierò con i 25.000.

Tantissimi complimenti da me, da tutta la redazione di livetennis e da tutti I lettori!

Grazie mille a tutti voi e grazie per l’attenzione che mi dimostrate!

Antonio De Filippo