ATP Winston Salem e WTA New Haven: Il programma di giornata. In campo tre azzurri

Winston Salem

Center – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [Q] Rogerio Dutra Silva vs Donald Young

2. Julien Benneteau vs Pierre-Hugues Herbert

3. [WC] Taylor Fritz vs Malek Jaziri (non prima ore: 01:00)

4. Jan-Lennard Struff vs [5] Pablo Cuevas

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Janko Tipsarevic vs Andreas Seppi

2. [Q] Marton Fucsovics vs [WC] Ernests Gulbis

3. Marcos Baghdatis vs [16] Jiri Vesely

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Andrey Rublev vs Steve Darcis

2. Paolo Lorenzi / Franko Skugor vs [WC] Leander Paes / Purav Raja

3. Denis Istomin vs Damir Dzumhur

Court 4 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [PR] Dmitry Tursunov vs Yen-Hsun Lu

2. [Q] Kyle Edmund vs Thomas Fabbiano

3. Dominic Inglot / Daniel Nestor vs [2] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau

Court 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Carlos Berlocq vs [Q] Alex Bolt

2. [LL] Dominik Koepfer vs Horacio Zeballos

New Haven

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Ana Bogdan vs [5] Elena Vesnina

2. [4] Kristina Mladenovic vs Timea Babos (non prima ore: 18:00)

3. Lauren Davis vs [WC] Eugenie Bouchard

4. [6] Anastasia Pavlyuchenkova vs [LL] Christina Mchale

5. Shuai Zhang vs [3] Petra Kvitova (non prima ore: 01:00)

SportMaster Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Katerina Siniakova vs [8] Shuai Peng

2. Daria Gavrilova vs [Q] Kristyna Pliskova

3. Lesia Tsurenko vs [Q] Kirsten Flipkens

4. [7] Barbora Strycova vs Daria Kasatkina

5. Kiki Bertens vs [Q] Elise Mertens

6. [Q] Magda Linette vs Roberta Vinci

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [O] Shuko Aoyama / Darija Jurak vs Nao Hibino / Alicja Rosolska

2. [4] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez