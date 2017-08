Masters 1000 Cincinnati: Grigor Dimitrov si regala il primo titolo Masters 1000 in carriera

Grigor Dimitrov per la prima volta in carriera vince un torneo Masters 1000.

Il tennista bulgaro ha sconfitto nella finale del torneo di Cincinnati ($4.973.120, hard), l’australiano Nick Kyrgios con il risultato di 63 75 dopo 1 ora e 26 minuti di partita.

Per Grigor è il successo n.7 in carriera, il terzo del 2017, primo titolo Masters 1000 in carriera.

Da segnalare che il bulgaro ha vinto il torneo senza nemmeno perdere nemmeno un set nel corso del torneo.

Nel primo set sul 2 pari Dimitrov, che era alla battuta, sul 30-15 commetteva due doppi falli consecutivi, ma sulla palla break metteva a segno un buon punto di difesa e annullava il pericolo.

Nel sesto game, sul 3 a 2 in favore del bulgaro, Grigor piazzava il break a 30, con Krygios che affossava il diritto in rete dopo una buona risposta del tennista bulgaro sulla palla break.

Sul 4 a 2 Grigor annullava un’altra palla break (errore di rovescio dell’australiano) e si portava sul 5 a 2.

Sul 5 a 3 Dimitrov teneva a 0 il turno di battuta, piazzando anche un ace sul 30 a 0 e portando a casa in questo modo la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Krygios sul 3 pari, 30-40, annullava due palle break con il servizio, ma il break era solo rimandato perchè sul 5 pari l’australiano giocava un game disastroso, commettendo tre doppi falli e inciampando sulla palla break con un errore di diritto, regalando a 30 il turno di battuta all’avversario.

Sul 6 a 5 Dimitrov teneva a 30 il turno di servizio e con un errore di diritto di Krygios sul match point, il bulgaro poteva gioire per il primo titolo Masters 1000 in carriera.

La partita punto per punto



ATP Cincinnati Nick Kyrgios Nick Kyrgios 3 5 Grigor Dimitrov [7] Grigor Dimitrov [7] 6 7 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 5-7 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Kyrgios – G. Dimitrov

01:25:28

21 Vincenti 19

31 Gratuiti 17

15 Aces 6

4 Double Faults 5

70% 1st Serve % 56%

31/42 (74%) 1st Serve Points Won 28/33 (85%)

8/18 (44%) 2nd Serve Points Won 18/26 (69%)

2/4 (50%) Break Points Saved 2/2 (100%)

10 Service Games Played 11

5/33 (15%) 1st Return Points Won 11/42 (26%)

8/26 (31%) 2nd Return Points Won 10/18 (56%)

0/2 (0%) Break Points Won 2/4 (50%)

11 Return Games Played 10

39/60 (65%) Total Service Points Won 46/59 (78%)

13/59 (22%) Total Return Points Won 21/60 (35%)

52/119 (44%) Total Points Won 67/119 (56%)

23 Ranking 11

22 Age 26

Canberra, Australia Birthplace Haskovo, Bulgaria

Canberra, AUS / Nassau, BAH Residence Monte-Carlo, Monaco

6’4″ (193 cm) Height 6’3″ (190 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 2008

21/11 Year to Date Win/Loss 29/14

0 Year to Date Titles 2

3 Career Titles 6

$4,617,718 Career Prize Money $9,063,481