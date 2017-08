Challenger Manerbio: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Sconfitti gli azzurri nel tabellone principale. Mager, Sonego e Gaio superano le qualificazioni (Video)

Aumenta il numero di tennisti italiani presenti nel tabellone principale del Challenger di Manerbio.

Tre azzurri hanno superato il turno di qualificazione: Gianluca Mager, numero 324 del ranking mondiale, ha fatto suo in rimonta (57 62 64) il derby tricolore con Gianluca Di Nicola (n. 697 Atp), Lorenzo Sonego, n. 446 Atp, ha sconfitto per 64 62 l’austriaco Lenny Hampel (n.371 Atp), mentre Federico Gaio (n. 309 del ranking) ha regolato con un doppio 64 lo spagnolo David Vega Hernandez (n. 587 Atp).

Niente da fare, invece nel tabellone principale per Matteo Viola (n. 283 Atp), sconfitto al primo turno per 63 64 al francese Mathias Bourgue (n. 151 Atp), sesta testa di serie, che l’anno scorso aveva costretto Andy Murray al quinto set al Roland Garros.

Semaforo rosso anche per Andrea Arnaboldi (n. 232 Atp), che ha ceduto con il punteggio di 64 63 all serbo Danilo Petrovic (n. 286 Atp) e Matteo Donati (n. 361 Atp) sconfitto dal canadese Steven Diez (n. 313 Atp) per 61 al terzo set.

MD

(1) Garcia-Lopez, Guillermo vs (LL) Hampel, Lenny

Arnaboldi, Andrea vs Petrovic, Danilo

Diez, Steven vs Donati, Matteo

Doumbia, Sadio vs (5) Otte, Oscar

(4) De Greef, Arthur vs (Q) Gaio, Federico

(WC) Ocleppo, Julian vs Taberner, Carlos

(SE) Ymer, Elias vs Majchrzak, Kamil

Muller, Alexandre vs (8) Ojeda Lara, Ricardo

(6) Bourgue, Mathias vs Viola, Matteo

(Q) Sonego, Lorenzo vs (WC) Pellegrino, Andrea

(WC) Quinzi, Gianluigi vs Zapata Miralles, Bernabe

(Alt) Zekic, Miljan vs (3) Carballes Baena, Roberto

(7) Robredo, Tommy vs (Q) Mager, Gianluca

(WC) Vavassori, Andrea vs Coppejans, Kimmer

Lamasine, Tristan vs Jaloviec, Marek

(Q) Neuchrist, Maximilian vs (2) Pavlasek, Adam

Challenger Manerbio | Terra | e43.000 – TD Quali – 1° Turno Md

Campo Centrale – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Andrea Agazzi / Davide Pontoglio vs [2] Ariel Behar / Joe Salisbury



CH Manerbio Andrea Agazzi / Davide Pontoglio Andrea Agazzi / Davide Pontoglio 2 5 Ariel Behar / Joe Salisbury [2] Ariel Behar / Joe Salisbury [2] 6 7 Vincitori: BEHAR / SALISBURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Agazzi / Pontoglio 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Behar / Salisbury 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Agazzi / Pontoglio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Behar / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Agazzi / Pontoglio 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Behar / Salisbury 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Agazzi / Pontoglio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Behar / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 A. Agazzi / Pontoglio 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Behar / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Agazzi / Pontoglio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Behar / Salisbury 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Agazzi / Pontoglio 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Behar / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Agazzi / Pontoglio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Behar / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Agazzi / Pontoglio 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Behar / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Agazzi / Pontoglio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Behar / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Tristan Lamasine vs Marek Jaloviec (non prima ore: 12:00)



CH Manerbio Tristan Lamasine Tristan Lamasine 4 2 Marek Jaloviec Marek Jaloviec 6 6 Vincitore: M. JALOVIEC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Jaloviec 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Lamasine 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 M. Jaloviec 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Jaloviec 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Jaloviec 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Jaloviec 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 M. Jaloviec 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Jaloviec 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Lamasine 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Jaloviec 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Jaloviec 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [6] Mathias Bourgue vs Matteo Viola



CH Manerbio Mathias Bourgue [6] Mathias Bourgue [6] 6 6 Matteo Viola Matteo Viola 3 4 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Viola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Bourgue 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 M. Bourgue 30-30 40-30 40-A 3-2 → 3-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Viola 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bourgue 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Andrea Arnaboldi vs Danilo Petrovic



CH Manerbio Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 4 3 Danilo Petrovic Danilo Petrovic 6 6 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Petrovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 D. Petrovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 D. Petrovic 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Steven Diez vs Matteo Donati (non prima ore: 17:30)



CH Manerbio Steven Diez Steven Diez 6 4 6 Matteo Donati Matteo Donati 3 6 1 Vincitore: S. DIEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-0 → 5-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Donati 0-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Diez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Donati 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Diez 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Donati 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Campo 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Gianluca Mager vs Gianluca Di Nicola



CH Manerbio Gianluca Mager [3] Gianluca Mager [3] 5 6 6 Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 7 2 4 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 G. Di Nicola 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Di Nicola 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A A-40 ace 1-0 → 2-0 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Mager 15-0 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 5-7 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Di Nicola 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 G. Mager 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-1 → 2-2 G. Di Nicola 0-15 df 15-15 30-15 30-30 2-0 → 2-1 G. Mager 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [2] Federico Gaio vs David Vega Hernandez



CH Manerbio Federico Gaio [2] Federico Gaio [2] 6 6 David Vega Hernandez David Vega Hernandez 4 4 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Vega Hernandez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [WC] Gianluca Mager / Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:30)



CH Manerbio Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 6 Gianluca Mager / Andrea Pellegrino Gianluca Mager / Andrea Pellegrino 3 4 Vincitori: OCLEPPO / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. Mager / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mager / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mager / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Mager / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Mager / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 G. Mager / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Mager / Pellegrino 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Mager / Pellegrino 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-15 1-1 → 2-1 G. Mager / Pellegrino 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

Campo 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lorenzo Sonego vs [8] Lenny Hampel



CH Manerbio Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Lenny Hampel [8] Lenny Hampel [8] 4 2 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Hampel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Hampel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Hampel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Constant Lestienne vs Maximilian Neuchrist



CH Manerbio Constant Lestienne [4] Constant Lestienne [4] 4 4 Maximilian Neuchrist Maximilian Neuchrist 6 6 Vincitore: M. NEUCHRIST Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Neuchrist 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Neuchrist 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Neuchrist 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Neuchrist 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Neuchrist 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Neuchrist 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Neuchrist 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Lucas Miedler / David Pel vs Tuna Altuna / Alessandro Motti (non prima ore: 13:30)