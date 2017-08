WTA Cincinnati: Finale senza storia. Garbine Muguruza conquista il torneo. Simona Halep racimola un solo game (Video)

Senza storia la finale del torneo WTA Premier Five di Cincinnati ($2.836.904, hard).

Garbine Muguruza batte senza alcuna pietà Simona Halep e conquista il torneo americano.

La spagnola si è imposta con il risultato di 61 60 in 56 minuti di partita.

Simona Halep rimanda ancora l’appuntamento con la vetta del ranking. Karolina Pliskova rimarrà in vetta anche la prossima settimana.

Per Garbine si tratta del quinto titolo in carriera nel circuito maggiore, il secondo del 2017 dopo aver vinto a Wimbledon.

Nel primo set l’iberica brekkava la romena nel secondo gioco (a 30), con Simona che affossava il diritto in rete sulla palla break.

Sull’1 a 4 Simona commetteva dal 15 pari due doppi falli, uno sulla palla break e cedeva la battuta ancora una volta.

Sul 5 a 1 la Muguruza teneva a 15 il turno di servizio e con una battuta vincente portava a casa la frazione per 6 a 1.

Nel secondo set la spagnola nel primo game piazzava il break a 15, dopo un errore di diritto della romena sulla palla break.

Nel terzo game ancora un break per Garbine dopo una bella risposta sul break point.

Nel quarto game, sul 3 a 0 per l’iberica, la Muguruza annullava due palle del controbreak e poi piazzava un parziale di 8 punti a 1 chiudendo la partita per 6 a 0, con la Halep che sulla palla match sparacchiava fuori la risposta.

La partita punto per punto