Da Manerbio: Gianluca Di Nicola, un cuore d’oro a Manerbio (con il programma di domani)

Appassionato di animali, con l’obiettivo di aprire un centro per accudire i cani randagi, Gianluca Di Nicola sta facendo ottime cose al Trofeo Dimmidisì: batte agevolmente il promettente Miedler e si porta a un passo dal main draw. Adesso sfida Mager. “Vorrei chiudere l’anno tra i top-500, poi potrei andare ad allenarmi a Foligno”. Altra maratona vittoriosa per Sonego.

È un buon momento per i giocatori “di cuore”: nel circuito ATP si sta facendo onore John Isner, semifinalista a Cincinnati e possibile protagonista allo Us Open. L’americano ha una grande passione per gli animali, tanto da essere scelto come testimonial da una marca di cibo per cani. Nel suo piccolo, sta facendo cose interessanti anche Gianluca Di Nicola, 21enne abruzzese ormai a ridosso del main draw al Trofeo Dimmidisì di Manerbio (43.000€, terra battuta). Di Nicola ha superato in due rapidi set l’austriaco Lucas Miedler, classe 1996, che lo precede di oltre 400 posizioni in classifica. Un 6-3 6-1 molto convincente. Oltre a parlare di tennis, Di Nicola ha raccontato della sua passione per gli animali. Da un paio d’anni possiede un cagnolino.“Più che fare il testimonial di una marca, mi piacerebbe accudire i cani in difficoltà. Non credo molto nei cibi commerciali come crocchette o cose del genere, semmai vorrei dare una mano ai cani randagi, magari realizzare un centro dove poterli ospitare. È una passione che condivido con mio padre, prima o poi ci piacerebbe farlo”. Belle parole, che valgono ancor di più se pronunciate da un ragazzo di 21 anni. Ma per i quattrozampe ci sarà tempo: adesso Di Nicola ci sta provando, sempre più seriamente, con il tennis. Numero 749 ATP, a giugno ha preso la decisione di focalizzarsi sui tornei Challenger. “È una realtà molto più vicina al tennis ‘vero’ – racconta – nei Challenger ti senti più giocatore. Il cambio palle è ogni nove game, ci sono sempre i giudici di linea e i raccattapalle. A volte, nei Futures, sembra di stare in un Open. Per questo abbiamo deciso di giocare solo Challenger fino a fine anno e per ora i risultati sono ottimi: ho raccolto 14 punti ATP in un mese, cifra che non avevo ottenuto fino a giugno, giocando soltanto i Futures”. Potrebbe coglierne (almeno) altri 5 a Manerbio se supererà le qualificazioni: l’ultimo ostacolo è rappresentato da Gianluca Mager, emerso dal derby azzurro contro l’altoatesino Alexander Weis.

IDEA FOLIGNO, TOP-500 ENTRO L’ANNO

Nella soleggiata domenica manerbiese, Di Nicola ha giocato una signora partita contro Miedler, che pure partiva favorito.“Avevo dato un’occhiata al suo record, ha giocato tante partite importanti, vincendone diverse. Sulla carta ero sfavorito, ma sto giocando bene e ho battuto diversi giocatori con la sua classifica, quindi ero fiducioso. La chiave? Sono stato più aggressivo. Lui ha provato a spezzare il gioco usando lo slice, ma non mi dava nessun fastidio. Anzi, prendevo in mano il gioco con il dritto. Inoltre stava molto lontano dalla riga, così l’ho chiamato a rete diverse volte con la smorzata”. Una vittoria di rilievo per un ragazzo ancora relativamente sconosciuto. Nato ad Avezzano, ha iniziato a giocare a 4 anni e mezzo insieme a papà Italo, ancora oggi il suo allenatore. “Mi ha insegnato tutto lui, sin dall’inizio, e mi ha sempre seguito. Ci troviamo bene anche se non sempre è facile, perché il rapporto genitore-figlio può essere delicato, ma spero di arrivare in alto anche per lui”. Di Nicola ha iniziato con la scuola SAT, ma quando si è accorto che vinceva i campionati regionali in tutte le categorie, ha iniziato a lavorare per fare il tennista. “Sin da giovanissimo mi alleno più intensamente rispetto ai miei coetanei: facevo già doppie sedute di allenamento e preparazione atletica”. Visto che la storia è piena di genitori-coach, ma con risultati alterni, gli abbiamo chiesto se sta pensando di affiancare qualcuno al padre. “Abbiamo iniziato a pensarci – dice – potremmo affidarci all’accademia di Fabio Gorietti e Foligno. Lui ha grande esperienza, ci sono tanti giocatori di livello e pensiamo che possa farmi bene. Potremmo trovare un accordo a partire da questo inverno”. Fino a oggi, Di Nicola si è sempre allenato nella sua Avezzano, non disdegnando alcuni stage di un paio di settimane presso il Centro FIT di Tirrenia. “Ad Avezzano c’è un problema: l’assenza di sparring di livello. Non ci sono molti giocatori con cui possa allenarmi. A Foligno ho effettuato una prova e ci siamo trovati molto bene, sia Gorietti che i fratelli Torresi sono bravi e competenti”. Sul piano tecnico, Di Nicola è un giocatore molto interessante. Sa accarezzare la palla e possiede buone doti di tocco. Tuttavia, sembra un filo leggero: lo si avverte anche dal suono dell’impatto, molto “soft”. “Infatti stiamo lavorando molto su questo: devo rendere la mia palla più complessa e pesante. Ad alti livelli, la palla deve saltare, altrimenti ti mettono sotto. Un altro aspetto su cui devo migliorare è il servizio. Deve essere più incisivo”. Da qui a fine anno, vorrebbe attestarsi intorno al numero 500 ATP. Per farcela, dovrà aggiungere una quarantina di punti al bottino attuale. Andare avanti a Manerbio sarebbe un ottimo viatico.

SONEGO, IL MARATONETA

Con il derby Di Nicola-Mager, l’Italia è certa di piazzare almeno un altro giocatore nel main draw. Ma le qualificazioni continuano a dare soddisfazioni agli azzurri. Prosegue il percorso “pericoloso” di Lorenzo Sonego: se al primo turno aveva annullato un matchpoint a Romain Arneodo, ha dovuto lottare duramente anche con l’esuberante slovacco Alex Molcan, dotato di un dritto fulminante, capace di lasciare fermo l’avversario. Il torinese ha giocato con la consueta grinta, ma si è complicato la vita sul più bello. Avanti 5-3 al terzo, si è trovato 0-40 sul servizio dello slovacco. A quel punto, Molcan ha giocato alcuni colpi straordinari ed è rimasto in partita, annullando in tutto quattro matchpoint. Sonego aveva un passaggio a vuoto e arrivava addirittura a due punti dalla sconfitta (5-6 e 15-30). Mixando doti agonistiche e una sufficiente lucidità tattica, “Sonny” rimaneva attaccato al match e giocava un buon tie-break, peraltro chiuso con un coraggioso serve and volley. Per centrare il main draw dovrà battere l’austriaco Lenny Hampel, aspetto e tennis esuberante ma non certo imbattibile per Sonego, che peraltro deve difendere i quarti di finale conquistati l’anno scorso. Centra il turno di qualificazione anche Federico Gaio. Nell’ultimo match di giornata, il faentino ha giocato un match impeccabile contro Walter Trusendi, che pure aveva fatto buone cose l’anno scorso. Gaio ha preso il largo già nel quinto game e non ha più sofferto, facendo valere una notevole pesantezza di palla. A separarlo dal tabellone principale c’è lo spagnolo David Vega Hernandez, seguito a Manerbio dall’esperto coach Toni Colom Barcelò, che anni fa aveva occasionalmente seguito Rafael Nadal nei suoi primi passi da professionista.

MAIN DRAW: ESORDIO PER VIOLA, ARNABOLDI E DONATI

Lunedì si entra nel vivo con i primi match del tabellone principale: a partire dalle 10.30 si giocheranno gli ultimi match delle qualificazioni, mentre alle 12 scatterà il main draw sul Campo Centrale. Subito in campo tre italiani, uno dopo l’altro. Matteo Viola è opposto a Mathias Bourgue, francese che l’anno scorso aveva costretto Andy Murray al quinto set al Roland Garros. A seguire, il lombardo Andrea Arnaboldi sfida Danilo Petrovic: c’è attesa per la sua performance, poiché dopo una stagione non semplice ha raggiunto una bella semifinale al Challenger di Biella, peraltro battendo un ottimo giocatore come Stefano Travaglia. Alle 17.30 si giocherà il match-clou: Matteo Donati sfida il canadese Steven Diez, ottimo test per verificare lo stato di forma dell’alessandrino. L’ingresso al Centro Tennis di Manerbio costerà 5 euro fino a martedì, poi 7 euro mercoledì e giovedì, mentre nel weekend finale il tagliando costerà 10 euro. L’abbonamento settimanale si può acquistare a 45 euro (58 con la t-shirt ufficiale del torneo). L’ingresso sarà gratuito per tutti i ragazzi al di sotto dei 14 anni.

Campo Centrale – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Andrea Agazzi / Davide Pontoglio vs [2] Ariel Behar / Joe Salisbury

2. Tristan Lamasine vs Marek Jaloviec (non prima ore: 12:00)

3. [6] Mathias Bourgue vs Matteo Viola

4. Andrea Arnaboldi vs Danilo Petrovic

5. Steven Diez vs Matteo Donati (non prima ore: 17:30)

Campo 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Gianluca Mager vs Gianluca Di Nicola

2. [2] Federico Gaio vs David Vega Hernandez

3. Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [WC] Gianluca Mager / Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:30)

Campo 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Lorenzo Sonego vs [8] Lenny Hampel

2. [4] Constant Lestienne vs Maximilian Neuchrist

3. Lucas Miedler / David Pel vs Tuna Altuna / Alessandro Motti (non prima ore: 13:30)