Future Cuneo: Il resoconto della prima giornata

Giornata doppia al Country Club Cuneo dove in attesa della finale del 15.000 $ ITF femminile ha preso il via, con i primi 16 match del draw preliminare, il 15.000 $ ITF maschile.

Alle 9 i primi confronti che hanno promosso al turno decisivo (in programma domani) il torinese Stefano Reitano, il monregalese Andrea Turco, fratello di Anna che ad inizio settimana si era issata negli ottavi di finale del torneo in rosa, il lombardo Federico Maccari e Nicola Vidal. Reitano ha sconfitto 6-3 6-2 il 16enne braidese Nicola Cigna, già protagonista in stagione con la finale raggiunta nell’Internazionale Grade 1 di categoria al CT Biella; Andrea Turco ha regolato con un doppio 6-0 Nicolò Crespi, mentre Federico Maccari ha avuto la meglio in 1 ora e 31 minuti su Giovanni Calvano per 6-2 7-6. Al turno successivo è approdato anche l’altro torinese e allievo di Gipo Arbino, Luca Tomasetto, terza testa di serie, che si è imposto 2-6 6-3 6-3 su Federico Bertuccioli. Determinante il miglioramento del rendimento al servizio di Tomasetto nel secondo e terzo parziale. Il derby piemontese tra l’albese Stefano Battaglino e il torinese Tommaso Roggero è andato al primo, che ha giocato con maggior regolarità nei momenti decisivi imponendosi 7-6 4-6 6-3 in 3 ore e 7 minuti. Allo step successivo delle qualificazioni anche Filippo Borella, numero 1 della lista preliminare e Francesco Moncagatto. Il primo grazie all’affermazione in tre set (4-6 6-1 6-1) su Filippo Stramigioli; il secondo in virtù di un più agile 6-1 6-2 sulla wild card Manuel Mazza. Proseguono la corsa anche il braidese Andrea Bolla (6-0 6-0 a Marco Magro), l’azzurro Tommaso Schold, che ha fermato Denis Golubev 7-6 1-6 7-5, l’ucraino Vitali Shcherba, che ha stoppato Augusto Virgili, fratello del più famoso Adelchi (già in main draw) per 1-6 6-4 6-1. Bene anche Andres Gabriel Ciurletti, autore del successo contro Lorenzo Battista per 6-1 6-4, Andrea Borroni (6-1 6-1 contro Brunello Olivero) e Alessio Giannuzzi (doppio 6-2 al francese Boris Fassbender). Gli ultimi due nomi da annotare sono quelli di Noe Khlif (Fra) e Paolo Dagnino. Domani le sfide per accedere al main draw, dalle 10.

Round 1 Qualificazioni

