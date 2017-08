L’inizio 2018 di Rafael Nadal

Già da alcuni giorni si conosce l’inizio della stagione 2018 di Rafael Nadal.

Nadal iniziera l’anno, pardon, finirà l’anno con il torneo di esibizione di Abu Dhabi in programma dal 28 al 30 dicembre 2017.

Rafael poi inizierà l’anno con il torneo ATP 250 di Brisbane in programma dal 01 gennaio 2018 e ovviamente sarà ai nastri di partenza per l’Australian Open in calendario dal 15 gennaio.