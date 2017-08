Nick Kyrgios dopo 14 anni potrebbe portare in patria un torneo Masters 1000. L’Italia ancora a bocca asciutta da ben 41 anni

Nick Kyrgios potrebbe vincere per la prima volta in carriera un torneo Masters 1000.

L’Australia non si aggiudica un torneo 1000 dal 2003 quando Lleyton Hewitt vinse proprio nel 2003 il torneo di Indian Wells.

19 anni fa invece l’ultimo australiano che conquistò il torneo di Cincinnati fu Pat Rafter che si aggiudicò la manifestazione nel 1998.

Se questi numeri potrebbero sembrare preoccupanti per il tennis australiano, non certo possiamo ridere noi italiani che nella storia dei tornei Masters 1000-Series (dal 1970 in poi) non conquistiamo un evento di tale livello dal successo di Adriano Panatta a Roma nel 1976.

Panatta è l’unico italiano ad aver vinto due tornei 1000-Series (ed unico giocatore italiano ad aver vinto quel tipo di tornei) di quella categoria.

Infatti il romano l’anno precedente vinse a Stoccolma che era considerato in quell’epoca un torneo Masters Series.

Sono ben 41 anni, quindi, che un tennista italiano non riesce a portare a casa un torneo di tale portata.

Camillo Santini