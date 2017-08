Belinda Bencic potrebbe rientrare in campo prima del 2018

Belinda Bencic, operata al polso, potrebbe rientrare già alla fine del 2017 per giocare alcuni tornei.

Bencic in questo periodo della sua carriera ha scelto Trvana per stare vicino alla sua famiglia e perché il posto le ha fatto subito una bella impressione.

È stata la sua amica Daria Gavrilova, che si allena da diverso tempo in quel posto a consigliarla.

“Non è stato facile per me. Avevo un tendine che non era nella posizione corretta e ciò mi causava un’infiammazione al polso continua.

Ho cercato di risolvere il problema con la fisioterapia per diverso tempo perché non volevo subire un intervento.

La chirurgia era l’ultima opzione, non perchè complicata, ma per il fatto che ci voleva diverso tempo per recuperare.”

“Sto colpendo tanti dritti e slice e ora sto iniziando dalla parte del rovescio. Tutto sta andando bene e spero che continui così. Non so quale sarà il mio primo torneo, ma mi sto allenando in questo periodo per almeno due ore al giorno e tra dieci giorni dovrei essere in grado di fare ancora meglio”.

Belinda potrebbe rientrare nel mese di settembre disputando alcuni tornei ITF ma nulla è ancora stato deciso.

.