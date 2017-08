ITF Junior: vince Melania Delai in Slovenia. La situazione aggiornata per gli US Open Junior

Settimana interlocutoria nei tornei ITF Junior in attesa degli importanti grado 1 sul cemento nord-americano in preparazione degli US open Junior che partiranno il 1 settembre. In Europa si sono disputati solo tornei di grado 4 e 5. I risultati più importanti per i nostri colori arrivano dalla Slovenia, dove nel torneo Triglav Open di grado 4 abbiamo portato a casa la vittorie in campo femminile nel singolare e la vittoria nel doppio, oltre alla finale in singolare in quello maschile. Tra le ragazze ha vinto Melania Delai (2002) che ha superato in finale la coetanea slovena Ziva Falkner con il punteggio di 6-2 6-2. Nel maschile finale per Gabriele Bosio (2000) sconfitto dal rumeno Nini Gabriele Dica con il punteggio di 6-1 6-0.

Nello stesso torneo vittoria anche nel doppio maschile con la coppia Bosio-Tortora che ha superato in finale l’altra coppia italiana formata da Rottoli e Cobolli. Nello stesso torneo nel femminile, primo turno per Aurora Zantedeschi (2000), Cristina Tiglea (2001), Linda Cagnazzo (2001), Carola Cavelli (2001) e Barbara Dessolis (2001), nel maschile semifinali per Gianmarco Ferrari (2000), quarti di finale per Giacomo Dambrosi (2001) e Lorenzo Rottoli (2002), ottavi di finale per Giovanni Peruffo (2001), Mattia Bellucci (2001), Andrea Calogero (2001) e Flavio Cobolli (2002), secondo turno per Leonardo Taddia (2000) e Davide Tortora (2000), primo turno per Simone Cacciapuoti (2000), Andrea Cugini (2001) e Duccio Petreni (2000).

Per il resto qualche presenza italiana anche in Belgio, Macedonia e Portogallo. In Belgio nel G4, quarti di finale per Leonardo Chiari (2000), in Macedonia, nel G5, quarti di finale per Valerio Perruzza (2000) e Alessio De Bernardis (2001), secondo turno per Marco Angiolini (2001). In Portogallo, nel G5, primo turno per Raffaele Martignani (2000) nel maschile e ottavi di finale per Aurora Allasia (2001) nel femminile.

Infine nell’importante G1 under 16 Tennis Europe di Koufalia, in Germania, bella semifinale per Mattia Bernardi (2002), che è arrivato anche in finale in doppio in coppia con il russo Aleksandrov.

Come detto la prossima settimana inizia l’avvicinamento agli Us Open Junior con un grado 1 negli Stati Uniti a cui prendono parte Lorenzo Musetti (2002), Elisabetta Cocciaretto (2001), Monica Cappelletti (1999), Lisa Piccinetti (2000) e Federica Rossi (2001).

Vediamo ora la situazione aggiornata per gli Us Open. Nel maschile sicuramente nel main draw Francesco Forti (1999), al numero 45 dell’entry list, nelle qualificazioni, certi di partecipare, Mattia Frinzi (1999) al numero 14 e Lorenzo Musetti (2002) al numero 16. Fuori di 15 posti Federico Iannacone (1999) e di 16 posti Guido Marson (1999), potrebbero ancora sperare di entrare.

Nel femminile, certa del main draw Elisabetta Cocciaretto (2001), al numero 44 del seeding, certe delle quali, Monica Cappelletti (1999), al numero 24 delle quali e Tatiana Pieri (1999), al numero 13, ma probabilmente Tatiana non parteciperà, così come Federica Bilardo (1999). Possono ancora sperare di entrare Lisa Piccinetti (2000), fuori di 12 posti e Federica Rossi, fuori di 26 posti.

Paolo Angella