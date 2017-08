Ernests Gulbis in difesa di Maria Sharapova: “Le persone criticano senza sapere tutto riguardo il problema”

Se certe volte in campo dà l’idea di non impegnarsi a fondo per far splendere tutto il suo grande talento, di certo Ernests Gulbis non si risparmia mai quando si tratta di dire quello che pensa.

Il tennista lettone ha concesso una intervista a Sov.Sport ed ha in quell’occasione dichiarato che non ha particolarmente gradito alcuni commenti rivolti a Maria Sharapova, quando quest’ultima aveva appena finito di scontare la squalifica per doping.

“A volte non ero magari abbastanza informato, ma non mi è piaciuto quello che molti hanno detto di Maria”, ha esordito. “Le persone criticano senza sapere tutto riguardo il problema… per quello che io ho capito, il Meldonium non era stato considerato illegale per gli ultimi dieci anni. Come è stato possibile, quindi, che qualcuno si sentisse in diritto di giudicarla e dire che le si sarebbero dovuti ritirare tutti i trofei?”, ha aggiunto il lettone, con enfasi.

Edoardo Gamacchio