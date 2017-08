Challenger Como: Il 25 agosto la conferenza stampa e le date del torneo

Si svolgerà venerdì 25 agosto alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione del Challenger Atp “Città di Como”. Nell’occasione verranno illustrati gli eventi che accompagneranno il torneo e ovviamente verranno resi noti i nomi definitivi dei giocatori iscritti che si contenderanno il trofeo vinto lo scorso anno dal francese Kenny De Schepper in finale sull’italiano Marco Cecchinato.

L’appuntamento è nella sede del Tennis Como (in via Cantoni 1) nel parco di Villa Olmo. Con quello di quest’anno siamo giunti al dodicesimo appuntamento con il circuito Atp, e l’albo d’oro riporta nomi di altissimo livello a conferma di quanto vincere in riva al Lario porti bene in termini di carriera e punti.

Ringraziandovi per l’attenzione, auguriamo una buona giornata e vi aspettiamo al Tennis Como.

LE DATE

24-25 agosto: Master di Prequalificazione con in palio un posto per il tabellone principale; 26-27 agosto: tabellone di qualificazione; 28 agosto-3 settembre: tabellone principale del Challenger di Como.

ALBO D’ORO

2006 Simone Bolelli; 2007 Maximo Gonzalez; 2008 Diego Junqueira; 2009 Oleksandr Dolgopolov; 2010 Robin Haase; 2011 Pablo Carreno-Busta; 2012 Andreas Haider-Maurer; 2013 Pablo Carreno Busta; 2014 Viktor Troicki; 2015 Andrey Kuznetsov; 2016 Kenny De Schepper