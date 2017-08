Kei Nishikori ed il dubbio intervento

Dopo aver fatto fronte negli ultimi anni a problemi fisici di varia entità, Kei Nishikori si trova adesso a dover superare un grave infortunio al polso destro che lo ha costretto a rinunciare a tutto ciò che rimane della stagione 2017. Come rivelato da una persona che cura i suoi interessi, il ventisettenne sarebbe se possibile intenzionato a sottoporsi ad un percorso riabilitativo che non preveda un intervento chirurgico.

“Kei ha sentito un ‘crack’ al polso durante l’allenamento a Cincinnati e siamo subito andati in ospedale per accertamenti. Abbiamo consultato quattro o cinque specialisti per ottenere più pareri e tutti hanno detto che uno dei tendini del suo polso destro fosse lesionato. Abbiamo inizialmente optato per non farlo operare e, per ora, Kei tiene il braccio fermo. Quando l’infiammazione si sarà ridotta, prenderemo la decisione definitiva in merito al da farsi”, ha dichiarato l’uomo vicino al tennista giapponese.

Nishikori spera di tornare per l’inizio del 2018, in corrispondenza della stagione sul cemento australiano, consapevole tuttavia che fare ritorno nel circuito in quel periodo vorrebbe dire per lui trovarsi fuori dalla Top20 per la prima volta dal 2012.

Edoardo Gamacchio