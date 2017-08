Challenger Manerbio: I risultati completi il Live dettagliato del Secondo Turno di Qualificazione. Quattro azzurri al turno finale

Challenger Manerbio | Terra | e43.000 – TD Quali

Lorenzo Sonego (ITA) vs (8)Lenny Hampel (AUT)

(2)Federico Gaio (ITA) vs David Vega Hernandez (ESP)

(3)Gianluca Mager (ITA) vs Gianluca Di Nicola (ITA)

(4)Constant Lestienne (FRA) vs Maximilian Neuchrist (AUT)

Challenger Manerbio | Terra | e43.000 – 2° Turno Quali

Campo Centrale – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Gianluca Di Nicola vs [6] Lucas Miedler



CH Manerbio Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 6 6 Lucas Miedler [6] Lucas Miedler [6] 3 1 Vincitore: G. DI NICOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Miedler 0-15 df 15-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 L. Miedler 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Lorenzo Sonego vs Alex Molcan



CH Manerbio Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 7 Alex Molcan Alex Molcan 2 6 6 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Molcan 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 A. Molcan 15-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Davide Pontoglio vs David Vega Hernandez



CH Manerbio Davide Pontoglio Davide Pontoglio 3 5 David Vega Hernandez David Vega Hernandez 6 7 Vincitore: D. VEGA HERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Pontoglio 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Pontoglio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Pontoglio 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Pontoglio 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Pontoglio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Pontoglio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Pontoglio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Pontoglio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Vega Hernandez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Pontoglio 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Pontoglio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Pontoglio 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [2] Federico Gaio vs Walter Trusendi (non prima ore: 16:30)



CH Manerbio Federico Gaio [2] Federico Gaio [2] 6 6 Walter Trusendi Walter Trusendi 2 3 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 W. Trusendi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-2 → 4-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 4-2 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 W. Trusendi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 W. Trusendi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 W. Trusendi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 1-2 → 2-2 W. Trusendi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 W. Trusendi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Campo 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Miliaan Niesten vs [8] Lenny Hampel



CH Manerbio Miliaan Niesten Miliaan Niesten 4 2 Lenny Hampel [8] Lenny Hampel [8] 6 6 Vincitore: L. HAMPEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Hampel 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 M. Niesten 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Hampel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Niesten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Niesten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 L. Hampel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Niesten 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Niesten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Niesten 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Hampel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Niesten 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Niesten 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Hampel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Niesten 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [3] Gianluca Mager vs Alexander Weis



CH Manerbio Gianluca Mager [3] Gianluca Mager [3] 4 6 6 Alexander Weis Alexander Weis 6 2 0 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Weis 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 G. Mager 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Weis 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Weis 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Weis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Mager 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Weis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 G. Mager 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Weis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Josh Hagar vs Maximilian Neuchrist



CH Manerbio Josh Hagar Josh Hagar 0 4 Maximilian Neuchrist Maximilian Neuchrist 6 6 Vincitore: M. NEUCHRIST Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Neuchrist 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Hagar 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Neuchrist 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Hagar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Neuchrist 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Hagar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 2-3 M. Neuchrist 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Hagar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Neuchrist 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 J. Hagar 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Neuchrist 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-5 → 0-6 J. Hagar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Neuchrist 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Hagar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Neuchrist 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Hagar 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

4. [4] Constant Lestienne vs David Pichler