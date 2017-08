ITF Cuneo: Finale tra Martina Colmegna e Federica Di Sarra

La prima finalista dell’International Country Club Gino S.p.A. 2017, 15.000 $ ITF femminile che oggi prevedeva le due sfide di semifinale, è Martina Colmegna, 20enne tesserata per l’US Tennis Beinasco ed attuale numero 734 della classifica mondiale. Arrivata al tennis all’età di 5 anni grazie ad una prova gratuita in un circolo della sua zona di residenza e all’immediato feeling con lo sport della racchetta, la tenace giocatrice di Desio si è imposta oggi al termine di un’autentica maratona alla terza testa di serie della rassegna, Anastasia Grymalska, azzurra di origine ucraina. Un match durato 3 ore e 12 minuti che ha regalato forti emozioni.

Simile il tennis delle due protagoniste, basato sulla regolarità e sulla corsa. Lift spesso esasperati quelli della Grymalska, che le hanno permesso di chiudere all’ottavo gioco la prima frazione (6-2). Nella seconda la sua freschezza atletica è venuta via via meno e Martina Colmegna ha iniziato a prendere sempre più campo, conquistandola al tie-break, chiuso per 7 punti a 1. Ancora equilibrio nel set decisivo, con la Colmegna avanti di un break (4-2), riavvicinata dalla compagna di circolo (US Tennis Beinasco) sul 4-3 ma nuovamente in grado di operare lo strappo decisivo nel gioco finale, quello del passaggio in finale sul punteggio definitivo di 2-6 7-6 6-4. Un torneo, quello cuneese, che darà punti importanti alla Colmegna in classifica mondiale e le permetterà di continuare ad inseguire l’obiettivo 2017 che è quello, dichiarato nello scorso maggio, di avvicinare le prime 400 posizioni mondiali.

Attualmente Martina Colmegna si allena al Quanta Club di Milano con Roberto Guida, Barbara Rossi e Maurizio Riva. Tennista dalle grandi capacità agonistiche e che viene fuori alla distanza come ha dimostrato oggi, Martina ha subito un grave infortunio nell’ancora sua giovane carriera (operazione alla spalla) che l’ha tenuta lontana per quasi due anni dai campi. E’ tornata a vestire i panni dell’atleta nel marzo del 2016.

Domani alle 17 troverà quale avversaria per il titolo la vincente della seconda semifinale, ancora in corso, tra Federica Di Sarra e Lucia Bronzetti.

La seconda finale del torneo è Federica Di Sarra, 27enne laziale che in un match senza particolari affanni ha sconfitto con lo score di 6-1 6-2 Lucia Bronzetti, rivelazione del 15.000 $ ITF cuneese. Domani intanto scatterà dai blocchi, con le qualificazioni, anche il torneo maschile che si chiuderà con la finale per il titolo domenica 27 agosto.