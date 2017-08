Il crollo in classifica di Bernard Tomic

Dopo la grande polemica a Wimbledon, dove Bernard Tomic dichiarò di non aver voglia di giocare a tennis, il giocatore australiano non è sembrato mai in grado di riprendere il suo cammino e queste sono le naturali conseguenze.

Tomic, che è stato best ranking al n. 17 nel 2016, sarà la prossima settimana alla posizione n.146 posizione, la sua classifica peggiore dal settembre 2011.