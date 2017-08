Thomas Fabbiano: Chiarimento sul prize money di Cincinnati

In merito al ripescaggio di Thomas Fabbiano a Cincinnati e al relativo prize money è necessario chiarire alcuni punti.

Da quest’anno a chi viene ripescato come lucky loser, non spetta il prize money del turno corrispondente.

Nello specifico, a Thomas che ha perso al secondo turno, è spettato unicamente il premio delle qualificazioni, essendo andato a Roger Federer il prize money del primo turno del main draw.