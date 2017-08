Da Cincinnati: Parlano Rafael Nadal e Nick Kyrgios. Nadal “è stato un brutto match”. Kyrgios “Il campo centrale contro Nadal, questo è il miglior scenario. Per me è difficile essere costante giornalmente, per esempio quando gioco sul centrale di Lione di fronte a 15 persone”

Rafael Nadal : “È sempre difficile giocare contro di lui. Nick è un grande giocatore, ma io ho giocato male. Ho cominciato bene la partita e poi ho giocato un bruttissimo game nel secondo set quando mi ha brekkato.

Ho giocato dei buoni punti, lui ha fatto alcuni errori e sono tornato nel match. Poi un altro game terribile. Sì alla fine è stato un brutto match.

In questo torneo non ho mai fatto granché bene in passato. Non ho mai avuto buone sensazioni qui. Forse per l’umidità e le palle che secondo me devono migliorare. Ho vinto nel 2013, ma per il resto giocare bene qui è stato difficile.

Gli Us Open sono un torneo completamente diverso. Palle diverse, e la mia storia a New York dice che ho giocato molto meglio. Mi sto allenando bene e farò del mio meglio nella settimana di allenamento. Penso di aver fatto le cose giuste per tutta la settimana per poter essere in grado di giocare al massimo a New York”.

Nick Kyrgios : “Ho pensato che dovevo giocare contro Rafa e ovviamente sentivo molta adrenalina. Non pensavo a se l’aspetto fisico oggi potesse essere un problema. Sto facendo tutto il possibile: riabilitazione e trattamenti ogni giorno.

Abbiamo un fisioterapista di Tennis Australia qui e ci sta aiutando molto. Oggi ho visto grandi miglioramenti nelle mie prestazioni.

Penso che tutti i giovani giocano alla grande contro questi giocatori. Guardate Zverev per esempio. Ovviamente per me questi match sono più facili da giocare perché non mi vedrete mai fare niente di stupido in queste occasioni rispetto a quando sono magari su un campo secondario.

Il campo centrale contro Nadal, questo è il miglior scenario. Per me è difficile essere costante giornalmente, per esempio quando gioco sul centrale di Lione di fronte a 15 persone con, facciamo un nome a caso, Nicolas Kicker con cui ci ho perso già quest’anno.