ATP Winston Salem: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi già al secondo turno. Al via anche Andreas Seppi e Thomas Fabbiano.

ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $664.825 – Parte Alta

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Lajovic, Dusan vs (WC) Chrysochos, Petros

Baghdatis, Marcos vs (PR) Berankis, Ricardas

Bye vs (16) Vesely, Jiri

(10) Sugita, Yuichi vs Bye

(WC) Fritz, Taylor vs Jaziri, Malek

Monteiro, Thiago vs Dolgopolov, Alexandr

Bye vs (7) Lorenzi, Paolo

(3) Isner, John vs Bye

Kicker, Nicolas vs Kuznetsov, Andrey

Qualifier vs Young, Donald

Bye vs (14/WC) Coric, Borna

(12) Bedene, Aljaz vs Bye

Tipsarevic, Janko vs Seppi, Andreas

Struff, Jan-Lennard vs Gombos, Norbert

Bye vs (5) Cuevas, Pablo

ATP Winston-Salem 250 | Cemento | $664.825 – Parte Bassa

(6) Johnson, Steve vs Bye

(PR) Tursunov, Dmitry vs Lu, Yen-Hsun

Berlocq, Carlos vs Qualifier

Bye vs (11) Troicki, Viktor

(15) Medvedev, Daniil vs Bye

Qualifier vs Fabbiano, Thomas

Qualifier vs (WC) Gulbis, Ernests

Bye vs (4) Anderson, Kevin

(8) Verdasco, Fernando vs Bye

Sousa, Joao vs Zeballos, Horacio

Istomin, Denis vs Dzumhur, Damir

Bye vs (9) Simon, Gilles

(13) Chung, Hyeon vs Bye

Rublev, Andrey vs Darcis, Steve

Benneteau, Julien vs Herbert, Pierre-Hugues

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo