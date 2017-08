Masters 1000 Cincinnati: Nick Kyrgios elimina Rafael Nadal in due set (Video)

Il nuovo numero uno del mondo Rafael Nadal trova la seconda sconfitta in terra americana.

Questa volta a batterlo è stato Nick Kyrgios che ha superato il campione spagnolo con il risultato di 62 75 dopo 1 ora e 21 minuti di partita nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Da segnalare la prova incolore di Nadal, che già nel pomeriggio era apparso contro Albert Ramos in serie difficoltà soprattutto nel primo set.

Nel primo set Rafael andava subito sotto per 0 a 4, prima che Kyrgios chiudeva senza alcun problema la frazione per 6 a 2, dopo aver tenuto a 30 il turno di battuta.

Nel secondo set Nadal in svantaggio per 3 a 5, 15-40 ed era alla battuta, annullava le due palle match e con un ace teneva il servizio.

Nel game successivo Krygios mancava un’altra palla match e dopo aver commesso due doppi falli (uno proprio sul match point), cedeva la battuta.

Dal 5 pari però lo spagnolo usciva dal campo e Kyrgios gli rifalava un parziale di 8 punti a 1, chiudendo la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Cincinnati Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 2 5 Nick Kyrgios Nick Kyrgios 6 7 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df ace 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

R. Nadal – N. Kyrgios

01:20:56

4 Aces 10

2 Double Faults 5

64% 1st Serve % 63%

25/36 (69%) 1st Serve Points Won 30/35 (86%)

6/20 (30%) 2nd Serve Points Won 11/21 (52%)

3/7 (43%) Break Points Saved 2/3 (67%)

10 Service Games Played 10

5/35 (14%) 1st Return Points Won 11/36 (31%)

10/21 (48%) 2nd Return Points Won 14/20 (70%)

1/3 (33%) Break Points Won 4/7 (57%)

10 Return Games Played 10

31/56 (55%) Total Service Points Won 41/56 (73%)

15/56 (27%) Total Return Points Won 25/56 (45%)

46/112 (41%) Total Points Won 66/112 (59%)

2 Ranking 23

31 Age 22

Manacor, Mallorca, Spain Birthplace Canberra, Australia

Manacor, Mallorca, Spain Residence Canberra, AUS / Nassau, BAH

6’1″ (185 cm) Height 6’4″ (193 cm)

188 lbs (85 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2001 Turned Pro 2013

47/8 Year to Date Win/Loss 21/11

4 Year to Date Titles 0

73 Career Titles 3

$86,169,792 Career Prize Money $4,617,718