Melanie Oudin a soli 25 anni decide di ritirarsi

Melanie Oudin ha annunciato questa sera il ritiro dal tennis professionistico.

L’americana, 25 anni, ha condiviso la decisione sul suo account Twitter spiegando come sia stata privilegiata e allo stesso tempo quanto sia stata danneggiata nelle ultime cinque stagioni piene di problemi dal punto di vista fisico.

Ricordiamo che ha subito due interventi al cuore, l’ultimo nel 2015 ed ha avuto anche negli anni precedenti diversi problemi fisici.

Melanie che in carriera ha conquistato i quarti agli Us Open ed è stata come best ranking n.31 del mondo.

A soli 17 anni raggiunse i quarti di finale agli US Open nel 2009, battendo giocatrici del calibro di Maria Šarapova, Elena Dement’eva e Nadia Petrova. Nel 2011, sempre nello Slam casalingo, riuscì a vincere il torneo di doppio misto insieme al connazionale Jack Sock, mentre nel 2012 arrivo la prima e unica affermazione in singolare conquistando il torneo di Birmingham.

Buona fortuna nella tua nuova vita Melanie!