Challenger Manerbio: Il Tabellone di Qualificazione. Diversi azzurri al via

Challenger Manerbio CH | Terra | e43.000

Campo Centrale – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [2] Federico Gaio vs Hugo Nys

2. Gianluca Di Nicola vs [WC] David Lucas Ambrozic

3. Daniel Munoz de la Nava vs [8] Lenny Hampel

4. [1] Miljan Zekic vs Lorenzo Sonego

5. Giorgio Ricca vs David Pichler

6. [4] Constant Lestienne vs Riccardo Bonadio

Campo 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Walter Trusendi vs Jonathan Mridha

2. Alexander Weis vs [WC] Alessandro Coppini

3. Davide Pontoglio vs [WC] Toni Simonovic

4. Alex Molcan vs [PR] Arthur Surreaux

5. [WC] Giuseppe Tresca vs Josh Hagar

Campo 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. David Vega Hernandez vs [5] Andre Ghem

2. [3] Gianluca Mager vs Martin Cuevas

3. Ilija Vucic vs [6] Lucas Miedler

4. Miliaan Niesten vs Oleksandr Bielinskyi

5. Maximilian Neuchrist vs [7] Christian Lindell