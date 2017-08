WTA New Haven: Il Tabellone Principale. Presenza di Roberta Vinci.

WTA New Haven Premier | Cemento | $776.000

(1) Radwanska, Agnieszka vs Bye

Davis, Lauren vs (WC) Bouchard, Eugenie

Lucic-Baroni, Mirjana vs Kontaveit, Anett

Siniakova, Katerina vs (8) Peng, Shuai

(4) Mladenovic, Kristina vs Babos, Timea

Gavrilova, Daria vs Qualifier

Tsurenko, Lesia vs Qualifier

(WC) Stephens, Sloane vs (5) Vesnina, Elena

(7) Strycova, Barbora vs Kasatkina, Daria

Bertens, Kiki vs Qualifier

Qualifier vs Vinci, Roberta

Zhang, Shuai vs (3) Kvitova, Petra

(6) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Qualifier

Suárez Navarro, Carla vs Qualifier

Putintseva, Yulia vs Cornet, Alizé

Bye vs (2) Cibulkova, Dominika