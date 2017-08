Video del Giorno: Lo scambio da 140 colpi

Stiamo parlando di un torneo femminile ITF da 25K, che rappresenta anche un certo prestigio.

Ciononostante, si possono vedere punti come quelli tra Anshba e Frech, dove le due si sono messe a palleggiare senza alcun rischio, aspettando l’errore dell’avversaria.

Il video mostra gli ultimi 70 colpi di un punto che già aveva visto altri 70 colpi.

140(!!!) shot rally between Anshba and Frech (Leipzig, ITF 25k). Final set tie-break, 4-4 (last 70 shots) (📽 from HuHu via @TennisWinter) pic.twitter.com/WHNcI0nnYT

— Ilya Ryvlin (@ryvlin) 18 agosto 2017