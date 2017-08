Combined Cincinnati: I risultati con il Live dettagliato degli Ottavi e Quarti di Finale

Combined Cincinnati – Ottavi di Finale e Quarti di Finale

Center – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Garbiñe Muguruza vs [8] Svetlana Kuznetsova



WTA Cincinnati Garbiñe Muguruza [4] Garbiñe Muguruza [4] 0 0 Svetlana Kuznetsova [8] • Svetlana Kuznetsova [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Kuznetsova 0-0

2. [1] Rafael Nadal vs Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 19:00)



ATP Cincinnati Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 0 0 Albert Ramos-Vinolas • Albert Ramos-Vinolas 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Ramos-Vinolas 0-0

3. [7] Grigor Dimitrov vs Yuichi Sugita



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Jared Donaldson vs [14] John Isner



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Johanna Konta vs [2] Simona Halep (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Rafael Nadal OR Albert Ramos-Vinolas vs Nick Kyrgios OR Ivo Karlovic (non prima ore: 03:00)

ATP Cincinnati Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 0 0 Jamie Murray / Bruno Soares [3] • Jamie Murray / Bruno Soares [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Murray / Soares 0-0

1. Jean-Julien Rojer/ Horia Tecauvs [3] Jamie Murray/ Bruno Soares

2. Nick Kyrgios vs Ivo Karlovic (non prima ore: 19:00)



ATP Cincinnati Nick Kyrgios • Nick Kyrgios 0 3 Ivo Karlovic Ivo Karlovic 0 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Kyrgios 3-4 I. Karlovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Karlovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Karolina Pliskova OR [Q] Camila Giorgi vs [6] Caroline Wozniacki (non prima ore: 21:30)

4. [3] Dominic Thiem vs David Ferrer (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Karolina Pliskova vs [Q] Camila Giorgi



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 0 3 Camila Giorgi • Camila Giorgi 15 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 15-0 3-0 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Ryan Harrison / Michael Venus



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Elina Svitolina OR Julia Goerges vs [WC] Sloane Stephens OR Ekaterina Makarova (non prima ore: 23:00)

4. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Elina Svitolina vs Julia Goerges



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Sloane Stephens vs Ekaterina Makarova



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua OR [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

4. [Alt] Lyudmyla Kichenok / Lesia Tsurenko OR Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu vs [4] Sania Mirza / Shuai Peng

Court 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova



WTA Cincinnati Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [7] • Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [7] 0 3 5 Lucie Safarova / Barbora Strycova [3] Lucie Safarova / Barbora Strycova [3] 0 6 5 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Barty / Dellacqua 5-5 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Barty / Dellacqua 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Barty / Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty / Dellacqua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Safarova / Strycova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Barty / Dellacqua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Safarova / Strycova 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 A. Barty / Dellacqua 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Safarova / Strycova 15-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Barty / Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Barty / Dellacqua 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Safarova / Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Barty / Dellacqua 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Safarova / Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Barty / Dellacqua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 0-1 → 0-2 L. Safarova / Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [Alt] Lyudmyla Kichenok / Lesia Tsurenko vs Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu



Il match deve ancora iniziare