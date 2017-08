Sam Querrey ed il problema con il cameraman (Video)

Sam Querrey, ancora in corsa per le ATP Finals, è stato molto infastidito dalla sua sconfitta nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati, battuto dal francese Adrian Mannarino.

L’americano ha avuto un problema con un cameraman.

Il cameraman, secondo Querrey, non gli avrebbe dato abbastanza spazio per passare e Sam con un insulto gli ha detto di farsi da parte.

Sam Querrey tells the cameraman to "get the fuck out of my way" after losing to Adrian Mannarino last night. Lovely.

Video credit @TennisTV pic.twitter.com/n3YmyecNGl

— Joe (@ProdigyRep) 18 agosto 2017