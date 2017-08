Alexander Zverev: “Sono stanco morto!”

Alexander Zverev è passato, in pochi giorni, dalla vittoria a Montreal alla sconfitta prematura in quel di Cincinnati. La causa principale è la stanchezza, come ha assicurato lo stesso giocatore, battuto da Frances Tiafoe.

“Sono stanco morto! Nelle ultime due settimane ho giocato e vinto due tornei, un ATP 500 e un Masters 1000. Ho sconfitto diversi Top-10 ed altri grandi giocatori in partite molto lottate”, ha spiegato il vincitore degli Internazionali BNL d’Italia 2017.

“Non sono una macchina, mi sento stanco e non lo nascondo. Tiafoe ha preparato molto bene il match contro di me; credo di aver giocato, specie nel secondo set, al 10% delle mie possibilità”, dichiara il tedesco in conferenza stampa.

Il torneo di Cincinnati, privo di diversi top players, avrebbe potuto definitivamente consacrare Zverev e permettergli di scalare ulteriormente la classifica: “Ho sempre tanta voglia di giocare ma c’è sempre un limite fisico che non si può superare”, ha commentato. Ora, il 20enne di Amburgo riposerà in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione: “Per tre o quattro giorni giocherò a golf e andrò in spiaggia. I favoriti per gli US Open sono Rafa Nadal e Roger Federer, i più forti in questo periodo. Insieme a loro potrebbe esserci anche qualche outsider, me compreso”, ha concluso.

Lorenzo Carini