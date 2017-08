Victoria Azarenka sarà costretta al forfait agli Us Open: “La sua nascita è stata la cosa più importante della mia vita e nessuna madre (o padre) dovrebbe essere costretto a scegliere tra il proprio figlio e il lavoro”

Victoria Azarenka ha rotto questo giovedì il silenzio per i problemi personali che sta affrontando in questo periodo.

La 28 enne bielorussa sta combattendo con il suo ex-ragazzo per la custodia del figlio di 8 mesi Léo, e per questo motivo sarà “costretta” a rinunciare all’US Open dopo aver fatto lo stesso a Stanford e Cincinnati.

“Dopo Wimbledon io e il padre di Leo ci siamo separati. Stiamo risolvendo questioni legali e l’unico modo per competere all’US Open è lasciare mio figlio in California con il padre, ma non sono disposta a farlo. La sua nascita è stata la cosa più importante della mia vita e nessuna madre (o padre) dovrebbe essere costretto a scegliere tra il proprio figlio e il lavoro”.

Azarenka non conferma il ritiro dall’US Open, ma lo scenario sembra molto difficile. Tuttavia, continua a mantenere la speranza di “risolvere i problemi che separano” l’ex coppia nei prossimi giorni per poter competere di nuovo.

Il problema riguarda l’udienza per l’affidamento del figlio che è prevista nel prossimo mese di settembre e il bambino per questo motivo non può lasciare lo stato della California fino proprio all’udienza.