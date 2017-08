Da Cordenons: Derby italiano nei quarti di finale (con il programma di domani)

All’Eurosporting di Cordenons si sta per definire la griglia dei quarti di finale della quattordicesima edizione dell’Atp Challenger, anche Dolomia tennis cup. E uno dei match che aprirà le porte delle semifinali sarà un derby azzurro.

Dopo le vittorie del giorno precedente della testa di serie n. 1 Laslo Djere, degli spagnoli Lopez-Perez e Carballes Baena e del portoghese Oliveira, il primo a tagliare il nastro dei quarti di finale è stato Lorenzo Giustino. Il partenopeo, n. 197 del ranking mondiale, ha sfoderato una prestazione di tecnica e orgoglio al cospetto dell’esperto spagnolo Munoz de la Nava, già 68 al mondo. Giustino dopo aver perso il primo set, ha dominato l’avversario nelle successive due partite, chiudendo la pratica in poco più di due ore.

Nei quarti di finale Giustino se la vedrà con il promettente azzurro Andrea Pellegrino, protagonista dell’exploit della giornata per avere eliminato il serbo Petrovic, che a sua volta aveva estromesso dal torneo la testa di serie n. 2 Garcia-Lopez. Dopo aver perso un primo set rimasto a lungo sul filo dell’equilibrio, il ventenne pugliese ha liberato i suoi colpi imponendosi per 6-4 6-3 nei successivi due set. E raccogliendo l’applauso convinto del pubblico dell’Eurosporting che pare averlo già eletto a suo nuovo beniamino.

Nulla da fare, invece, per il terzo italiano impegnato negli ottavi, il lombardo Andrea Arnaboldi, che ha dovuto lasciare il pass qualificazione al ventenne talento spagnolo Pedro Martinez. Dopo un primo set giocato punto a punto, Arnaboldi ha ceduto di schianto nella seconda partita. Martinez incontrerà nei quarti il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer e il ceco Pavlasek.

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [4] Roberto Carballes Baena vs Goncalo Oliveira

2. [1] Laslo Djere vs Enrique Lopez-Perez

3. Pedro Martinez vs Elias Ymer

4. [6] Lorenzo Giustino vs [WC] Andrea Pellegrino (non prima ore: 19:30)

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs [2] Roman Jebavy / Zdenek Kolar

2. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs Tomasz Bednarek / Goncalo Oliveira (non prima ore: 17:30)