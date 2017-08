WTA New Haven: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA New Haven Premier | Cemento | $776.000

(1) Rybarikova, Magdalena vs (WC) Minor, Brienne

(WC) Zvonareva, Vera vs Rodionova, Anastasia

Flipkens, Kirsten vs Krejcikova, Barbora

Rodina, Evgeniya vs (10) Maria, Tatjana

(2) Pliskova, Kristyna vs Rodionova, Arina

(WC) Mateas, Maria vs Tomova, Viktoriya

Witthoeft, Carina vs Vondrousova, Marketa

Ozaki, Risa vs (12) Lepchenko, Varvara

(3) Mertens, Elise vs Puig, Monica

Krunic, Aleksandra vs Kudryavtseva, Alla

Alexandrova, Ekaterina vs Aoyama, Shuko

Day, Kayla vs (11) Vikhlyantseva, Natalia

(4) Barthel, Mona vs Parmentier, Pauline

Linette, Magda vs (WC) Martinelli, Samantha

(WC) Elbaba, Julia vs Nara, Kurumi

Sasnovich, Aliaksandra vs (7) Rogers, Shelby

(5) Larsson, Johanna vs Martínez Sánchez, María José

Bogdan, Ana vs Dabrowski, Gabriela

Bondarenko, Kateryna vs Sakkari, Maria

Hradecka, Lucie vs (9) Arruabarrena, Lara

(6) Begu, Irina-Camelia vs Golubic, Viktorija

Cepelova, Jana vs Sorribes Tormo, Sara

Doi, Misaki vs (WC) Kenin, Sofia

Haddad Maia, Beatriz vs (8) Mchale, Christina