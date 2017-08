Vera Zvonareva ha ricevuto una wild card per le quali di New Haven

Vera Zvonareva ha ricevuto una wild card per il tabellone di qualificazione del torneo WTA Premier di New Haven.

La finalista di due prove Slam ed ex n.2 del mondo sarà quindi al via nel torneo americano.

Ricordiamo che il mese scorso Vera è ritornata in campo dopo che due anni prima aveva annunciato il ritiro vincendo un torneo ITF in Egitto.