Daniela Hantuchova parteciperà al programma televisivo Dancing with the Stars

Si è ritirata dal circuito femminile solo da un mese e mezzo, ma il tempo libero è qualcosa che Daniela Hantuchova non avrà nelle prossime settimane.

Infatti la slovacca, ex numero cinque del mondo, si prepara a partecipare in un famoso programma televisivo.



Dancing with the Stars (il nostro Ballando con le Stelle) in Slovacchia inizierà il prossimo 3 settembre, con la Hantuchova che sarà una degli ospiti della trasmissione “Non posso credere di aver accettato di partecipare a questo” ha dichiarato la giocatrice.