Rafael Nadal: “Il problema dei forfait è che negli ultimi 20 anni il calendario non è mai cambiato e la maggior parte di noi siamo over 30 ormai”

Rafael Nadal ha parlato dopo la vittoria a Cincinnati contro Gasquet.

“È sempre importante vincere all’esordio soprattutto dopo aver perso in quel modo la scorsa settimana. Se sapere già di essere numero uno può condizionarmi? No, non cambia i miei obiettivi che sono prima Cincinnati e poi gli US Open.

Per me tornare in vetta dopo tutto quello che è accaduto dall’ultima volta che sono stato in quella posizione è qualcosa di molto importante. Ho lavorato tanto per darmi un’altra possibilità”.

“Il problema dei forfait è che negli ultimi 20 anni il calendario non è mai cambiato e la maggior parte di noi siamo over 30 ormai.

Non abbiamo più 20 anni e può succedere. Ti dirò una cosa, mi sono trovato in situazioni simili più volte rispetto ai giocatori che sono fuori ora. Fa parte dello sport, so quanto sia difficile. Sono molto dispiaciuto e auguro a tutti loro di recuperare bene e velocemente.

Ma allo stesso tempo posso dire che Roger non ha avuto molti infortuni durante la sua carriera. Stessa cosa per Andy, Stan e Novak. Alla fine io ho saltato i tornei importanti più volte di tutti”.