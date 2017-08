WTA Cincinnati: Ottavi di Finale. Live Camila Giorgi vs Karolina Pliskova

WTA Cincinnati – Ottavi di Finale

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

4. [1] Karolina Pliskova vs [Q] Camila Giorgi (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Giorgi – Pliskova (1-3)

Dec 30, 1991 Birthday: Mar 21, 1992

25 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

82 Current rank: 1

30 (Aug 03, 2015) Highest rank: 1 (Aug 14, 2017)

445 Total matches: 642

$2 050 638 Prize money: $6 932 726

719 Points: 6 940

Right-handed Plays: Right-handed