WTA Cincinnati: Camila Giorgi rinviata ad oggi per colpa della pioggia

La pioggia ha costretto a interrompere e rimandare a venerdì la sfida fra Camila Giorgi e Karolina Pliskova, numero uno del mondo, per un posto nei quarti di finale del torneo WTA Premier di Cincinnati.

Dopo un primo stop dopo appena un quindici con Pliskova al servizio, le giocatrici sono tornate in campo nella notte italiana, ma sul 3-0 in favore della tennista ceca c’è stata un’altra interruzione, con conseguente rinvio del match ad oggi.

WTA Cincinnati – Ottavi di Finale

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

4. [1] Karolina Pliskova vs [Q] Camila Giorgi (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 0 3 Camila Giorgi • Camila Giorgi 15 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 15-0 3-0 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Giorgi – Pliskova (1-3)

Dec 30, 1991 Birthday: Mar 21, 1992

25 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

82 Current rank: 1

30 (Aug 03, 2015) Highest rank: 1 (Aug 14, 2017)

445 Total matches: 642

$2 050 638 Prize money: $6 932 726

719 Points: 6 940

Right-handed Plays: Right-handed