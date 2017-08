WTA New Haven: La situazione aggiornata Main Draw con tutte le italiane in gara

New Haven, United States

WTA Premier

$776,000 – Hard – 30S/48Q/16D

Wild card MD

Canada Eugenie Bouchard

United States Sloane Stephens

Da assegnare

Da assegnare

Le italiane

Roberta Vinci – New Haven MD

Francesca Schiavone – New Haven Alt#24 MD

Camila Giorgi – New Haven Alt#34 Md – New Haven Q

Martina Trevisan – New Haven Q Alt#5