Serena Williams promette che ritornerà in campo per l’Australian Open: “”Ovviamente, se posso andare in campo ed eguagliare il primato di Margaret Court, non voglio perdere l’occasione”

Serena Williams ha già annunciato il suo ritorno in campo per l’Australian Open in programma nel prossimo mese di Gennaio.

“Tornerò in campo a Melbourne. Voglio proprio dare tutto per riuscirci. E questo sarà, diciamo, circa tre mesi dopo aver dato alla luce il mio primo figlio.”

“Ovviamente, se posso andare in campo ed eguagliare il primato di Margaret Court, non voglio perdere l’occasione. Se c’è una cosa che è certa, è che questa gravidanza mi ha dato una nuova spinta ed energia. E quando tornerò lo farò con l’intenzione di essere al livello di competitività in cui ero prima di essere incinta”.