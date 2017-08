Analisi settimanale ranking maschile U18 con la situazione aggiornata Us Open

Analizziamo il nuovo ranking maschile U18 pubblicato il 14 agosto.

Francesco Forti resta in Top-50 nonostante abbia perso una posizione, mentre scivola al 92esimo posto Mattia Frinzi (-11).

Continua a salire il classe 2001 Michele Vianello, che in due settimane di tornei in Uzbekistan ha migliorato di ben 140 posizioni il suo ranking: +14 questa settimana grazie al secondo turno raggiunto in singolare e alla vittoria in doppio con Marco Furlanetto, che a sua volta fa registrare un +9.

A poche settimane dal via dell’ultimo Slam stagionale Juniores, analizziamo la situazione aggiornata per quanto riguarda main draw e qualificazioni. Al momento, sono solo due gli azzurri sicuri della partecipazione: Francesco Forti partirà dal tabellone principale mentre Mattia Frinzi sarà nelle qualificazioni.

Speranze pressochè nulla di entrare nel tabellone cadetto per Iannacone e Marson, fuori rispettivamente di 16 e 17 posti. Non ci saranno sicuramente, invece, Federico Arnaboldi e tutti gli altri italiani, fuori di oltre 40 posizioni.

TOP-10 ITALIANI:

49- Francesco Forti (1999, -1)

92- Mattia Frinzi (1999, -11)

93- Lorenzo Musetti (2002, +0)

144- Federico Iannacone (1999, +2)

147- Guido Marson (1999, +1)

148- Giulio Zeppieri (2001, +4)

187- Emiliano Maggioli (2001, +0)

213- Federico Arnaboldi (2000, -3)

257- Marco Furlanetto (2001, +9)

258- Michele Vianello (+14)

SITUAZIONE AGGIORNATA US OPEN JUNIORES – MAIN DRAW E QUALIFICAZIONI:

MAIN DRAW: Francesco Forti

QUALIFICAZIONI: Mattia Frinzi (14), Lorenzo Musetti (17)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Federico Iannacone (16), Guido Marson (17), Federico Arnaboldi (40), Marco Furlanetto (57), Filippo Speziali (64), Gian Marco Ortenzi (68), Matteo Arnaldi (78), Andrea Del Federico (142), Alessio Lipani (143), Jacopo Doccini (146), Marco Galante (147)

Lorenzo Carini