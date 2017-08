Rafa Nadal: campione col DNA da numero 1

Tre anni da quel 6 luglio del 2014, anni di passione indomita per uno sport tanto amato e di infortuni a ripetizione, il solito ginocchio ma anche l’appendicite e un polso che mandò in frantumi il Roland Garros 2016, stop seriali che paventavano un ritiro giunto al termine di una carriera comunque gloriosa: eppure Rafa Nadal non ha mollato, è lentamente tornato in questo 2017 quello dei giorni migliori, ha conquistato il decimo Roland Garros apice di una stagione su rosso vecchia maniera (in totale sono 15 Slam) e ha agguantato nuovamente la posizione numero 1 del ranking, posizione che mancava appunto da più di 3 anni e che lo converte nel terzo numero 1 più anziano della storia del tennis, dopo Agassi e Federer.

Proprio con lo svizzero Rafa ha dato vita al duello più bello di quest’anno tennistico, praticamente orfano di Djokovic e Murray: le due icone del tennis che in molti non vedevano più al top hanno monopolizzato gli appuntamenti più importanti della stagione (con Alexander Zverev bravo a “rubare” scena e due Masters1000), cominciando una rincorsa al numero 1 partita a Melbourne e che incredibilmente li ha visti conquistare i 3 Slam in ballo e giocarsi la vetta al termine di Cincinnati. Già perché per vedere il proprio nome accanto al numero 1 Nadal dovrà aspettare la conclusione del Masters1000 di Cincinnati, quando Murray verrà ufficialmente spodestato e solo lui lo supererà, complice il ritiro dell’avversario rossocrociato che avrebbe potuto complicargli e non di poco tale proposito.

All’inizio di questo articolo è stata usata la parola passione, non a caso: lo stesso tennista di Manacor nelle prime dichiarazioni da nuovo numero 1 del tennis mondiale ha detto che si tratta di “un momento speciale frutto dell’amore per questo sport”. Un amore tangibile che lo ha sempre portato a rialzarsi dopo le cadute fragorose, a superare il dolore, a vincere contro il proprio ginocchio di cristallo, a costringerlo a dure sessioni di allenamento che quest’anno lo hanno fatto tornare lucido fisicamente come ai bei tempi, tirato, scattante e con una potenza che dal braccio passa attraverso la racchetta ed esplode in tutta la sua grandezza nel campo.

È un modello da seguire Rafa, così come il suo grande avversario non solo di quest’avvincente duello al vertice che probabilmente ci accompagnerà fino a fine anno ma contro cui ha battagliato per l’intera carriera: come McEnroe – Connors, come Agassi – Sampras, come Becker – Edberg, poco importa quante volte scendano l’uno contro l’altro in campo, quando Nadal e Federer incrociano le proprie racchette sul rettangolo di gioco a vincere sono lo spettacolo, il tennis, lo sport in generale. In un’epoca tennistica strana in cui spesso l’appagamento per i grandi successi ti sottrae importanti motivazioni per mantenerti ad alto livello o condizionamenti extra tennistici prendono il sopravvento (provate a capire a chi mi riferisca…), Nadal e Federer fanno quello che hanno sempre fatto: vincere sul campo da tennis.

Alessandro Orecchio