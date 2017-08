Challenger Cordenons: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Gli ottavi dell’Atp Challenger di Cordenons, anche Dolomia tennis cup, per ora parlano iberico. I primi tre qualificati ai quarti di finale del torneo da 64 mila euro di montepremi in programma sino a domenica all’Eurosporting sono lo spagnolo Carballes Baena, il connazionale Lopez-Perez e il portoghese Oliveira.

Sul campo centrale del circolo di viale del Benessere il primo a conquistare il passaggio del turno è stato il ventiquattrenne Carballes Baena testa di serie n. 4 del torneo e fresco vincitore dell’Atp di Cortina, che lascia appena tre game al polacco Majchrzak. Confermandosi uno dei più seri candidati al successo finale.

Lo spagnolo ora nei quarti di finale se la vedrà con il ventiduenne di Porto, Goncalo Oliveira, che con qualche difficoltà in più del suo prossimo avversario si è sbarazzato del rivale degli ottavi, lo spagnolo Munar. Un match messosi in discesa dopo un primo set molto equilibrato.

La gara che più ha entusiasmato il pubblico dell’Eurosporting ha visto protagonisti l’italiano Lorenzo Sonego, grande rivelazione del primo turno, per avere eliminato la testa di serie n. 5 (il rumeno Balazs), e lo spagnolo Lopez-Perez, capace di far valere il maggior peso dei suoi colpi nel primo set e di rintuzzare la tenacia del giovane piemontese (a un passo dal 5-5) nella seconda partita. Nei quarti sfiderà la testa di serie n. 1, Laslo Djere, che ha sconfitto Federico Gaio.

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Lorenzo Giustino vs [PR] Daniel Munoz de la Nava

2. [8] Andrea Arnaboldi vs Pedro Martinez

3. [WC] Matteo Donati / Lorenzo Sonego vs [2] Roman Jebavy / Zdenek Kolar

4. Elias Ymer vs [3] Adam Pavlasek (non prima ore: 19:00)

5. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez OR Danilo Petrovic / Ilija Vucic

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Patrick Grigoriu / David Pichler vs Tomasz Bednarek / Goncalo Oliveira

2. [WC] Andrea Pellegrino vs Danilo Petrovic (non prima ore: 15:00)