Kei Nishikori ritornerà in campo solo nel 2018

Kei Nishikori ha annunciato che quest’anno non scenderà più in campo.

Il polso destro è più compromesso del previsto e ci sarebbe una lesione al tendine per cui si renderà necessario un lungo periodo di riposo. Al momento però non si parla di nessuna operazione chirurgica.

Kei dopo questa decisione sarà alla fine della stagione intorno al n.20 del mondo.