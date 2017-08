Challenger Cordenons: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata. Fuori al secondo turno Sonego e Gaio (Video)

Disco rosso per Lorenzo Sonego. Il 22enne torinese, numero 427 Atp e in gara con una wild card, sconfitto per 63 64 dallo spagnolo Enrique Lopez-Perez (n. 326 Atp), mentre il faentino Federico Gaio (n. 313 Atp) è stato eliminato dal serbo Laslo Djere (n.108 Atp), primo favorito del tabellone in due set.

Challenger Cordenons | Terra | e64.000 – 2° Turno

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Roberto Carballes Baena vs Kamil Majchrzak



CH Cordenons Roberto Carballes Baena [4] Roberto Carballes Baena [4] 6 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 2 1 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 ace 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Enrique Lopez-Perez vs [WC] Lorenzo Sonego



CH Cordenons Enrique Lopez-Perez Enrique Lopez-Perez 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 4 Vincitore: E. LOPEZ-PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 E. Lopez-Perez 0-15 df 15-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Lopez-Perez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Lopez-Perez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 E. Lopez-Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay vs [PR] Ilija Bozoljac / Flavio Cipolla (non prima ore: 16:30)



CH Cordenons Matwe Middelkoop / Igor Zelenay [1] Matwe Middelkoop / Igor Zelenay [1] 6 6 Ilija Bozoljac / Flavio Cipolla Ilija Bozoljac / Flavio Cipolla 4 2 Vincitori: MIDDELKOOP / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Bozoljac / Cipolla 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 I. Bozoljac / Cipolla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 3-1 → 4-1 I. Bozoljac / Cipolla 0-15 0-30 2-1 → 3-1 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Bozoljac / Cipolla 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Bozoljac / Cipolla 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 I. Bozoljac / Cipolla 15-0 15-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 I. Bozoljac / Cipolla 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Bozoljac / Cipolla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 1-2 → 2-2 M. Middelkoop / Zelenay 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Bozoljac / Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Middelkoop / Zelenay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [1] Laslo Djere vs Federico Gaio (non prima ore: 19:00)



CH Cordenons Laslo Djere [1] Laslo Djere [1] 7 6 Federico Gaio Federico Gaio 5 2 Vincitore: L. DJERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 F. Gaio 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez vs Danilo Petrovic / Ilija Vucic



CH Cordenons Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez Ariel Behar / Enrique Lopez-Perez 5 6 12 Danilo Petrovic / Ilija Vucic Danilo Petrovic / Ilija Vucic 7 4 10 Vincitori: BEHAR / LOPEZ-PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 D. Petrovic / Vucic 1-0 A. Behar / Lopez-Perez 1-0 2-0 3-0 ace 3-1 4-1 4-2 4-3 df 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 8-7 9-7 9-8 9-9 10-9 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 5-3 D. Petrovic / Vucic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 df 3-3 → 4-3 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 D. Petrovic / Vucic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 D. Petrovic / Vucic 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Petrovic / Vucic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Behar / Lopez-Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 2-3 → 2-4 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Petrovic / Vucic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Lopez-Perez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Petrovic / Vucic 15-0 30-0 0-0 → 0-1

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Goncalo Oliveira vs [7] Jaume Munar



CH Cordenons Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 6 6 Jaume Munar [7] Jaume Munar [7] 4 2 Vincitore: G. OLIVEIRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 2-2 → 3-2 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Munar 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Oliveira 0-15 5-2 → 5-3 J. Munar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn vs [4] Marin Draganja / Tomislav Draganja (non prima ore: 18:00)